العراق: 18 قتيلا في غارات على مواقع للحشد الشعبي

قُتل 18 شخصا على الأقل في صفوف قوات الحشد الشعبي العراقي، بغارات جوية في منطقة البوكمال على الحدود السورية العراقية، ليل الأربعاء، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، وذلك بعد ساعات على هجوم صاروخي على قاعدة تؤوي جنودا من قوات التحالف الدولي ضد "داعش"، شمال العاصمة بغداد، ما تسبب بمقتل جنديين أميركيين وآخر بريطاني.

وقال المرصد "قتل 18 عنصرا من قوات الحشد الشعبي العراقي في منطقة الحسيان في منطقة البوكمال" في قصف "نفذته ثلاث طائرات استهدفت قاعدة الإمام علي ومنطقة الحسيان في منطقة البوكمال بالقرب من الحدود مع العراق، التي تتخذها المليشيات الموالية لإيران مقرات عسكرية لها".

ويأتي ذلك بعيد سقوط عشرة صواريخ على الأقل على قاعدة التاجي العسكرية التي تؤوي جنوداً أميركيين شمال بغداد، ما أسفر عن مقتل جنديين، أميركي وبريطاني، ومتعاقد أميركي، بحسب ما كشف مسؤول عسكري أميركي لوكالة فرانس برس.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي على القاعدة العسكرية، لكنّ واشنطن عادة ما تتّهم الفصائل الموالية لإيران بشنّ هجمات مماثلة، في إطار التوتر القائم بين إيران والولايات المتحدة منذ أشهر.

وقال التحالف الدولي في بيان إنه "قتل ثلاثة من أفراد قوات التحالف (...) وأصيب ما يقارب 12 فردًا إضافيًا" في الهجوم على معسكر التاجي، مشيرًا إلى سقوط 18 صاروخ كاتيوشا. وقال مسؤول عسكري أميركي إن القتلى هم جنديين، أميركي وبريطاني، إضافة إلى متعاقد أميركي.

ويعد الهجوم على معسكر التاجي الأكثر دموية على الإطلاق ضد مصالح أميركية في العراق منذ سنوات عدة.