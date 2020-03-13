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تمديد اعتقال الأسيرة آية خطيب لغاية الأحد المقبل

تاريخ النشر: 13/03/2020 - 10:03

تمديد اعتقال الأسيرة آية خطيب لغاية الأحد المقبل
من وقفة الإسناد لخطيب بحيفا، اليوم
عرب ٤٨

مددت محكمة الصلح في مدينة حيفا، اليوم الجمعة، اعتقال الناشطة آية خطيب (30 عاما) من قرية عرعرة لغاية يوم الأحد المقبل.

واعتقلت خطيب يوم 17 من شباط/ فبراير الماضي، علما بوجود أمر بحظر النشر في ملف اعتقالها.

ومن جهتها، واصلت لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا إسنادها مع خطيب، إذ شاركت قيادات وناشطون سياسيون في وقفة إسناد ومؤازرة أمام مبنى المحاكم في حيفا. ووضعت في وسط ساحة المحاكم لافتة كبيرة لصورة خطيب حملت شعار "الحرية لآية أيقونة المحتاجين".

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات وصور خطيب، وكان من بين الشعارات التي رفعت "آية بلسم آلام الأطفال"، "آية جابرة الخواطر"، "آية مغيثة الملهوفين"، وطالبوا بإطلاق سراحها فورا.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#آية خطيب
#اعتقالات سياسية
#عرعرة
#محاكم
#وقفات إسناد

تمديد اعتقال الأسيرة آية خطيب لغاية الأحد المقبل

تمديد اعتقال الأسيرة آية خطيب لغاية الأحد المقبل

تمديد اعتقال الأسيرة آية خطيب لغاية الأحد المقبل

تمديد اعتقال الأسيرة آية خطيب لغاية الأحد المقبل

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