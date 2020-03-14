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رهط: مصرع رضيعة في حريق منزلي

تاريخ النشر: 14/03/2020 - 10:23

رهط: مصرع رضيعة في حريق منزلي
من مكان الحريق
عرب ٤٨

لقيت رضيعة تبلغ من العمر 4 شهور، مصرعها متأثرة بإصابتها إثر حريق في منزل مأهول بمدينة رهط في منطقة النقب، صباح اليوم السبت.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن حريقا اندلع بمنزل مأهول في حارة رقم 5 برهط، على أثره جرى تخليص رضيعة بحالة حرجة بيد إقرار وفاتها في المستشفى متأثرة بجروحها.

واستدعيت طواقم من الإطفاء إلى المكان، وأخمدت ألسنة النار وعملت على إخراج الدخان من المنزل.

هذا، وباشر خبير الحرائق التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

إلى ذلك، حذر المسؤولون في سلطة الإطفاء والإنقاذ من استخدام وسائل التدفئة غير الآمنة خلال أجواء الطقس الباردة.

وناشدت سلطة الإطفاء والإنقاذ، المواطنين، مرة أخرى بأخذ الحيطة والحذر واتخاذ سبل الوقاية والأمان داخل المنازل، خصوصا مع حلول موسم الشتاء.

وختمت بالقول: "لا تتركوا المواقد، المدافئ أو وسائل التدفئة مشتعلة دون رقابة، وأبعدوها عن الأثاث والفراش والملابس أو أي جسم/ مادة قابلة للاشتعال".

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رهط: مصرع رضيعة في حريق منزلي

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