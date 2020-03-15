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لبنان: الإعلان عن حالة طوارئ صحية

تاريخ النشر: 15/03/2020 - 21:29

لبنان: الإعلان عن حالة طوارئ صحية
(أ ب)
عرب ٤٨/ وكالات

طلبت الحكومة اللبنانية، مساء اليوم، الأحد، من المواطنين البقاء في منازلهم لمدة أسبوعين في إطار "حالة طوارئ صحية" للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، شملت أيضًا إغلاق مطار بيروت، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة إلى 99 حالة.

وكانت الحكومة اللبنانية قد اتخذت إجراءات تصاعدية منذ الأسبوع الأول من الشهر الحالي بدءًا بإغلاق المدارس والجامعات ووقف الرحلات من الدول التي تشهد تفشيًا لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وسجّل لبنان حتى الآن ثلاث حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجّلة في البلد إلى 99 حالة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الأحد.

ومع ارتفاع عدد الإصابات، أعلن رئيس الحكومة حسان دياب، اليوم، إثر اجتماع لمجلس الوزراء استمر أكثر من أربع ساعات، أن "لبنان يعيش اليوم حالة طوارئ صحية، لذلك، تعلن الحكومة التعبئة العامة".

واتخذت الحكومة اللبنانية سلسلة من الإجراءات تسري ابتداء من الأحد حتى منتصف ليل 29 آذار/مارس، وفق ما أعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد. وتتضمن الإجراءات "التأكيد على وجوب التزام المواطنين البقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى"، و"إقفال مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي (...) اعتبارًا من يوم الأربعاء 18 آذار/ مارس 2020 حتى الساعة الرابعة والعشرين من يوم الأحد في 29 آذار/ مارس 2020".

وتُقفل أيضًا المرافئ البحرية والبرية أمام الوافدين، وفق إجراءات استثنت فئات عدة أبرزها قوة اليونيفيل والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في لبنان والمنظمات الدولية وطائرات الشحن. كما نصت الإجراءات على "إقفال الإدارات والمؤسسات العامة" مستثنية تلك الضرورية مثل المؤسسات الأمنية والصحية والكهرباء.

وتُقفل أيضًا "الشركات والمؤسسات الخاصة والمحلات التجارية على اختلافها، ومكاتب أصحاب المهن الحرة"، باستثناء المطاحن والأفران "وكل ما يرتبط بتصنيع وتخزين وبيع المواد الغذائية وغيرها من المواد الاستهلاكية الأساسية". وتُستثنى المصارف أيضًا من الإقفال على أن تفتح أبوابها "بالحدّ الأدنى الواجب لتأمين مقتضيات تسيير العمل لديها يوميًا".

وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء، قال الرئيس اللبناني ميشال عون في كلمة وجهها للبنانيين "ليست هذه الأيام الصعبة مهما طالت سجناً ولا عقاباً وكل منا مدعو أن يواصل عمله من منزله وبالطريقة التي يراها مناسبة".

وبدت شوارع عدة في بيروت منذ أيام شبه خالية، وقد أقفلت معظم المطاعم والمحال أبوابها، فيما اكتظت محال بيع المواد الغذائية بالمواطنين الراغبين في شراء حاجياتهم الأساسية. كما دعت وسائل إعلام محلية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي المواطنين للبقاء في منازلهم مستخدمين وسم #خليك_بالبيت.

وكانت الحكومة اللبنانية قررت وقف الرحلات الجوية مع الدول التي تشهد تفشيًا للفيروس مثل إيطاليا وكوريا الجنوبية وإيران والصين وفرنسا ومصر والعراق وألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى سورية التي لم تعلن حتى الآن أي أصابة لديها.

ويتم عزل المصابين بشكل رئيسي في مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت، الذي تعمل السلطات على توسيع قدرته الاستيعابية مع ازدياد أعداد المصابين، تزامناً مع تجهيز مستشفيات حكومية في المناطق.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#لبنان
#مطار رفيق الحريري الدولي
#جميع المؤسسات العامة
#فيروس كورونا

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