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5 قتلى في هجوم مسلح بالولايات المتحدة بينهم شرطيان

تاريخ النشر: 16/03/2020 - 17:56

5 قتلى في هجوم مسلح بالولايات المتحدة بينهم شرطيان
قرب موقع الجريمة (أ ب)
عرب ٤٨

قُتل 5 أميركيين، اليوم الإثنين، في هجوم شنّه مسلح في مدينة سبرينغفيلد الواقعة ضمن ولاية ميزوري الأميركية.

وأوضحت مديرية أمن المدينة في بيان، أن منفذ الهجوم دخل محطة وقود، وقتل 3 مدنيين، من العمال والزبائن، كانوا في المحطة.

الشرطة الأميركية تُغلق الشوارع المحيطة بموقع الجريمة (أ ب)

وأفاد البيان بأن تبادلا لإطلاق النار جرى بين المسلح واثنين من الشرطة، قتلا على إثره.

وأشار البيان إلى أن المهاجم وُجد مقتولا برصاصة من سلاحه داخل المحطة.

سيارة إسعاف قرب موقع الجريمة (أ ب)

وذكر أن أسباب الهجوم غير معروفة حتى اللحظة، وما تزال التحقيقات جارية حول الحادثة.

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#الولايات المتحدة
#أميركا
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#هجوم مسلح

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