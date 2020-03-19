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الصحة الإسرائيلية: 529 إصابة بكورونا بعد 96 حالة جديدة

تاريخ النشر: 19/03/2020 - 10:39

الصحة الإسرائيلية: 529 إصابة بكورونا بعد 96 حالة جديدة
(أ ب)
عرب ٤٨

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيليّة، صباح اليوم الخميس، عن تشخيص 96 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات في البلاد إلى 529، وبينهم 6 حالات خطيرة، فيما وُصفت 13 حالة بأنها متوسطة، و498 حالات طفيفة. ويرقد في المستشفيات 278 مريضًا بالفيروس، فيما تعافى 12 مصابًا.

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إنها لا تستبعد فرض الإغلاق الشامل والعزل في المنازل لجميع العائلات في مختلف أنحاء البلاد، وذلك ضمن الإجراءات والتقييدات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة منذ أمس، البدء بفرض إجراءات وقيود جديدة كإجراء احترازي لمنع تفشي الفيروس، ولعل أبرزها تقليص خطوط المواصلات العامة والقطار وتعليق عمل المواصلات في ساعات المساء وأيام نهاية الأسبوع.

(أ ب)

ودعت المواطنين إلى التزام المنازل وعدم مغادرتها ألا في حالات الضرورة للتزود بالمستلزمات الطبية والمواد الغذائية، وكذلك العمل عن بعد من المنزل، كما شرعت في إغلاق المجمعات التجارية الكبيرة.

كما باشرت الوزارة بمراقبة المصابين لتحديد مواقعهم ومراقبة خضوعهم للحجر الصحي بواسطة تقنيات التعقب الإلكترونية التي يشرف عليها جهاز الأمن العام (الشاباك)، فيما تشير التقديرات إلى توجه السلطات الإسرائيلية نحو فرض الإغلاق الشامل وعزل المواطنين في منازلهم.

وشرعت وزارة الصحة زيادة عدد الفحوصات لتصل إلى 3000 فحص يوميًا مع إمكانية أن تصل إلى 5000 فحص يوميًا، وكذلك التحضير لمستشفيات وعيادات ميدانية في العديد من المناطق، مع رفع مستوى جهوزية المستشفيات لاستقبال الحالات الخطيرة.

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#كورونا
#فيروس كورونا
#الصحة الإسرائيلية
#إصابات

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