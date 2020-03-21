الصحة الإسرئيلية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" إلى 833

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية بعد ظهر اليوم، الجمعة، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 833 مرضى، بينهم حالة وفاة و15 حالة خطيرة، و812 حالة طفيفة و19 حالة متوسطة، بينما تم شفاء 18 مريضا.

وأشارت إلى أن المستشفيات الإسرائيلية تستقبل 274 مريضًا فيما يعالج 233 شخصًا في المنزل. وأضافت الوزارة أن 84 مصابا يتلقون العلاج في الفندق تم تخصيصه للحجر الصحي لمصابي كورونا، فيما قالت إن 255 مصابا يتم دراسة ملفاتهم لتحويلهم على الأقسام المناسبة.

وتوفي قبيل انتصاف ليل أمس الجمعة، أوّل مُصاب بفيروس كورونا في البلاد، بعد علاج استمرّ لنحو أسبوع.

وجاء في التفاصيل أن المُصاب الذي تُوفي، يبلغ من العمر 88 عامًا، وتم إدخاله إلى المستشفى منذ أسبوع تقريبًا، بوضع صحيّ حرج، إذ إنه كان يعاني من أمراض مزمنة قبل أن يُصاب بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة بدورها، ومستشفى "شعاري تسيدك" في القدس، "عن أول حالة وفاة لمريض بفيروس الكورونا في إسرائيل، علمًا أن المريض مكث في القسم الخاص لمرضى الكورونا في المستشفى منذ أسبوع وهو بحالة خطرة مع مشاكل صحية مزمنة".

وعُلم أن المُسنّ المتوفى، أُصيب في بيت عجزة انتشر فيه الفيروس، وأن حالةَ إحدى المسنّات التي كانت في نفس بيت العجزة، والتي تبلغ من العمر 89 عامًا، حرجة جدا.

كما وأقرّت الحكومة الإسرائيلية، مساء أمس الجمعة، تعليمات الطوارئ التي تحدد عدد العمال في أماكن العمل، للحد من تفشّي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ويأتي انتقال القطاع الحكومي إلى صيغة الطوارئ التي أعلن عنها رئيس الحكومة الإسرائيلية، قبل أيام قليلة والتي ستقدم الخدمات الأساسية للمواطنين، لذا فإن 30% فقط من الموظفين سيستمرون في العمل من المكاتب أو من المنازل، باستثناء أنظمة الصحة والأمن والرعاية الاجتماعية التي سيُتاح لها تجاوُز التعليمات.

وستنطبق التعليمات أيضًا على الشركات الخاصة، مع الالتزام بالتعليمات التي تنص على أنه لن يكون أكثر من 30% من القوى العاملة أو ما يصل إلى 10 موظفين في مكان العمل.