شهيـد برصاص الاحتلال غرب رام الله

استشهد الشاب سفيان نواف عبد الحليم الخواجا (20 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، عند مدخل بلدة نعلين غرب رام الله.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية أن جيش الاحتلال أطلق النار اتجاه مركبة على الشارع الرئيسي قرب مدخل بلدة نعلين.

ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال أصابت شابًا بالرصاص الحي، ما أدى إبى استشهاده. وأضافت أن جيش الاحتلال احتجز سيارة الإسعاف، ومنعتها من نقل الشهيد إلى المستشفى.

في حين أكد شهود عيان أن "فلسطينيا آخر أصيب في عملية إطلاق النار، وتم نقله للعلاج في مجمع فلسطين الطبي برام الله". ولم تعرف طبيعية إصابته بعد.

في المقابل، زعمت وسائل الإعلام الإسرائيلية، نقلا عن مصادر في جيش الاحتلال، أن قواته أطلقت النار على الشهيد أثناء إلقائه بالحجارة على مركبات إسرائيلية بالقرب من مدخل قرية نعلين.