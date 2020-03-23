الصحة الإسرائيلية: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 1238

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم، الإثنين، أن عدد المصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى 1238 شخصا، بينهم 24 حالة وُصفت بأنها خطيرة، و34 حالة متوسطة و1142 حالة طفيفة.

وأضافت الوزارة أن 625 شخصا تم إدخالهم إلى حجر صحي منزلي، اليوم، وأنه يتواجد 74,498 شخصا في حجر صحي منزلي. ومنذ بداية انتشار الفيروس في البلاد، دخل 129,870 شخصا إلى حجر صحي منزلي.

وتابعت الوزارة أنه خلال الـ24 ساعة الأخيرة، أجري 5,268 فحصا لاكتشاف إصابات بكورونا. وأضافت أن 37 مصابا بالفيروس تعافوا بالكامل منه.

ويعني ذلك، أنه منذ مساء أمس تم تسجيل 167 إصابة جديدة بالفيروس في البلاد. فقد أعلنت وزارة الصحة، مساء أمس، أن عدد المصابين الإجمالي بفيروس كورونا بلغ 1071 حالة، وان الحالات الخطيرة كانت 18 حالة.

وأظهرت البيانات الرسمية أن المستشفيات الإسرائيلية تستقبل 314 مريضًا من بينهم الحالات المتوسطة والحرجة، فيما يخضع 344 مريضًا للعلاج المنزلي.

وحتى مساء أمس، كان يرقد في الفنادق التي أعدتها السلطات الإسرائيلية لاستقبال مصابي كورونا 97 حالة، فيما لا تزال الطواقم الطبية تدرس ملفات 278 لتوزيعها وفقًا لحالتها السريرية وتطور مرحلة المرض.

وأعلن مستشفى الناصرة الإنجليزي، أمس، أن "رجلا في الخمسينيات من عمره توجّه إلى غرفة الطوارئ بعد أن شعر بعوارض التّعب. وبعد استجوابه طبيّا تم الاشتباه به كمريض مصاب بفيروس كورونا، تم أخذ العيّنات اللازمة، وعلى الفور تم وضعه في غرفة عزل بالمستشفى أعدّت خصيصًا لهذا الغرض".

وتابع المستشفى "تم تأكيد إصابة المريض بفيروس كورونا مختبريا، حالة المريض الحاليّة طبيّا توصف بالطفيفة، ووفقًا لإرشادات وزارة الصحة، تم نقل المريض إلى مستشفى آخر".

وأوضح المستشفى الإنجليزي أن "جميع الطواقم الطبيّة الّتي عالجت المريض تعاملت مع الحالة مع أخذ جميع الإجراءات الوقائيّة اللازمة وبالتّالي ليسوا بحاجة للدخول للحجر المنزلي جميعًا"، وأكد في بيانه أنه المستشفى الإنجليزي في النّاصرة يستمر في عمله بشكل طبيعي".