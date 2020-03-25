الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 2369

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد ليصل إلى 2369 حالة، بينها 39 بحالة حرجة و64 بحالة متوسطة، فيما تماثل 64 مصابا إلى الشفاء.

ولفتت الوزارة في بيان صدر عنها إلى أن 392 مصابا (الحالات الحرجة والمتوسطة بالإضافة إلى 392 حالة طفيفة) يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما يخضع 1058 شخصا للعلاج المنزلي.

وأوضح البيان أنه تم توزيع 281 مصابا على الفنادق التي تم تخصيصها لاستقبال مصابي كورونا، فيما تدرس الطواقم الطبية الملفات الصحية لـ569 مصابا ليتم توزيعهم لاحقا على مراكز العلاج.

يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية فرضت في وقت سابق اليوم المزيد من القيود لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ودخلت التعليمات الجديدة حيز التنفيذ مساء اليوم الأربعاء، وتستمر لمدة أسبوع.

وتنص القيود الجديدة على منع الخروج من البيت أو مكان مكوث دائم إلى الحيز العام إلا في حالات استثنائية. كذلك تقرر تقليص المواصلات العامة إلى 25% من القائم حتى الآن ووفقا لتعليمات وزارة الصحة.

ويسمح بخدمات سيارات الأجرة وفقط بوجود مسافر واحد أو مرافق آخر لغرض طبي، وفيما الركاب يجلسون في المقعد الخلفي ونوافذ السيارة مفتوحة.

وتقضي التعليمات بأنه في الحيز العام وأماكن العامة ينبغي على الحفاظ على مسافة مترين على الأقل بين شخص وآخر. وفي السفرات الضرورية في سيارة خصوصية يكون شخصين فقط. ويسمح بخدمات النقليات إلى أماكن العمل بموجب القيود.

وتقرر أيضا أن على المشغل ملقى واجب قياس حرارة العاملين عند مدخل مكان العمل. ولا يُسمح بدخول شخص درجة حرارة جسده أعلى من 38 درجة.

إلى جانب ذلك، يُسمح بعمل خدمات إرساليات الطعام، الصحف وكذلك خدمات ضرورية لصيانة البيت، أدوات كهربائية، أدوات وخدمات الاتصالات والأجهزة الطبية. بيع عبر الإنترنت مع إرساليات مسموح لكافة أنواع السلع. وفي خدمة الإرساليات إلى مكان السكن، يتم وضع المنتوج خارج باب البيت.