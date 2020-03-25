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مقتل مُسنّة من الطيبة بجريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 25/03/2020 - 21:12

مقتل مُسنّة من الطيبة بجريمة إطلاق نار
("عرب 48")
عرب ٤٨/ ضياء حاج يحيى

قتلت امرأة مُسنّة (84 عاما) متأثرة بجروحها الحرجة، بعد تعرضها لجريمة إطلاق نار وقعت مساء اليوم، الأربعاء، في مدينة الطيبة بمنطقة المثلث الجنوبي.

وعلم "عرب 48" أن جريمة إطلاق النار وقع في حي كرم جبالي في الطيبة. ونقلت المصابة وهي بحالة حرجة إلى مستشفى مئير في كفار سابا، ليتم الإعلان لاحقًا عن وفاتها متأثرة بجراحها.

ووصلت قوات كبيرة من الشرطة إلى المكان، وقالت الشرطة، في بيان مقتضب صدر عنها، إنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة، فيما لم يتم الإعلان عن خلفية الجريمة أو اعتقال مشتبهين.

وذكر شهود عيان أن "الضحية كانت جالسة عند مدخل بيتها، في حي كرم الجبالي، حين أصابتها رصاصتان أطلقتا من بندقية في القسم العلوي من جسمها".

15 جريمة قتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام

وقتل منذ مطلع العام 2020 الجاري، 15 شخصًا في المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني في جرائم مختلفة.

وشهد المجتمع العربي، الأسبوع الماضي، مقتل الشاب محمد سلمان (20 عاما) من الطيرة في الـ20 من آذار مارس الجاري، والشابة زمزم محاميد (19 عاما) من أم الفحم في الـ19 من الشهر ذاته، في جريمتين منفصلتين.

يذكر أنه قتل في العام الماضي 93 عربيا بينهم 11 امرأة في البلاد، علما بأنه قتل 76 عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام 2018، وقتل 72 عربيا بينهم 10 نساء في جرائم قتل مختلفة في البلاد عام 2017.


#إطلاق نار
#الطيبرة

مقتل مُسنّة من الطيبة بجريمة إطلاق نار

مقتل مُسنّة من الطيبة بجريمة إطلاق نار

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