ثلاثة مليارات شخص مطالبون بملازمة منازلهم بسبب كورونا

فرضت الهند، إحدى أكبر دول العالم، وذات الكثافة السكانية العالية، اليوم الأربعاء، حظرَ تجوّل في البلاد، لمدة 21 يوما.

وطالبت السلطات الهندية، 1.3 مليار مواطنٍ البقاء في منازلهم، لافتة إلى أن الإغلاق الكامل ينطبق على "كل مقاطعة، وكل حارة، وكل قرية".

وكان رئيس الحكومة، ناريندرا مودي، قد أمر بفرض الإغلاق التام على مجمل أنحاء الهند التي يبلغ عدد سكانها 1,3 مليار نسمة لمدة ثلاثة أسابيع لمكافحة جائحة كورونا.

وقال: "ستدخل البلاد بأكملها في حالة عزل. لإنقاذ الهند، لإنقاذ كل مواطن، من أجلكم ومن أجل عائلاتكم".

في الهند، اليوم (أ ب)

ثلاثة مليارات شخص مدعوون إلى ملازمة منازلهم

وفي سياق ذي صلة، أظهر إحصاء لوكالة "فرانس برس"، اليوم الأربعاء، أن أكثر من ثلاثة مليارات نسمة في نحو سبعين بلدا ومنطقة دعتهم السلطات إلى ملازمة منازلهم تحسبا من انتشار الوباء.

والسكان المعنيون كانوا يشكلون أساسا منذ الثلاثاء أكثر من ثلث سكان العالم الذين قدرت الأمم المتحدة عددهم بنحو 7,8 مليارات نسمة في 2020.

وفرضت العديد من الدول والمناطق المعنية وعددها حوالى أربعين، حجرا إلزاميا يشمل 2,3 مليار نسمة.

ويشمل ذلك بشكل خاص الهند والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والأرجنتين والعديد من الولايات الأميركية بينها كاليفورنيا، إلى جانب كولومبيا والأرجنتين والنيبال والعراق ومدغشقر.

وكانت بنما آخر دولة تنضم إلى هذه اللائحة، فيما من المقرر أن تنضم إليها جنوب أفريقيا بعد غد الخميس.

وفي غالبية هذه الدول والمناطق، يمكن الخروج من المنازل للعمل أو شراء الاحتياجات الأساسية أو لتلقي العلاج.

ودعت سبع دول على الأقل (تعد 416 مليون نسمة) بينها إيران وألمانيا وكندا، سكانها إلى ملازمة منازلهم بدون أن تتخذ إجراءات إلزامية. وكانت روسيا آخر دولة تنضم إلى هذه التوصيات اليوم الأربعاء.

وفرضت 18 دولة على الأقل أو منطقة (300 مليون نسمة) حظر تجول ومنعت التنقل مساء وخلال الليل. وهذا ينطبق خصوصا على مصر وساحل العاج وتشيلي ومانيلا وصربيا.

وفرضت الإكوادور حظر تجول أكثر تشددا حيث لا يمكن لسكانها مغادرة منازلهم إلا بين الساعة الخامسة فجرا والثانية بعد الظهر.

وأخيرا فرضت خمس دول على الأقل حجرا صحيا في أبرز مدنها مع منع الدخول أو الخروج منها. ويسري ذلك في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية والرياض والمدينة المنورة ومكة في السعودية، وباكو عاصمة أذربيجان. وتضم هذه المناطق إجمالي 30 مليون نسمة.