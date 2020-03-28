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تركيا: عدد الوفيات من جراء كورونا يرتفع إلى 108

تاريخ النشر: 28/03/2020 - 20:02

تركيا: عدد الوفيات من جراء كورونا يرتفع إلى 108
(أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات

توفي أكثر من مئة شخص في تركيا من جرّاء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أفاد وزير الصحة، مساء اليوم السبت، فيما تم تسجيل 1704 إصابة جديدة.

وقال فخرالدين كوجا في تغريدة عبر تويتر إنّ 16 شخصا توفوا في الساعات الـ24 الأخيرة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 108. وسجّلت تركيا 7402 إصابة مؤكدة.

وفي إيطاليا، تخطّت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد عشرة آلاف حالة، مع تسجيل 889 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق ما أعلن الدفاع المدني، مساء السبت.

ومع تسجيلها 10023 وفاة، تكون إيطاليا البلد الأكثر تأثّرا في العالم بالوباء. وسجّلت بالمجموع 92 ألفا و472 إصابة بينما واصلت حالات العدوى تباطؤها بمعدل +8,3 في المئة الخميس و+7,4 في المئة الجمعة و+6,9 في المئة، السبت.


#فيروس كورونا
#تركيا

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