الصحة الإسرائيلية: 4247 إصابة بكورونا و15 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد مرضى فيروس كورونا المستجد ليصل إلى 4247 مصابا بينهم 15 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة في حصيلتها المسائية اليومية لضحايا فيروس كورونا أن من بين المصابين 74 في حالة خطيرة، و82 بحالة متوسطة، فيما وصفت إصابات 3944 بالطفيفة.

ولفتت الوزارة إلى أن 500 مصاب يتلقون العلاج في المستشفيات، من ضمنهم الحالات الخطيرة والمتوسطة، فيما يخضع 2100 مصاب للعلاج المنزلي، بينما تستقبل الفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا، 551 مريضا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الوزارة عن تسجيل وفاة بفيروس كورونا، هي الثالثة خلال ساعات، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 15 حالة، وسط توقعات بأن يشغل المصابون بالفيروس 100% من جميع المستشفيات في البلاد.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية "كان"، فإن حالة الوفاة الجديدة لسيدة عمرها 86 عاما، لفظت أنفاسها في مستشفى "شعاري هتسيديك" بالقدس بعد أن دخلتها في حالة حرجة قبل 6 أيام.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت الصحة الإسرائيلية وفاة مسن (92 عاما) في المستشفى ذاتها، فضلا عن مسنة (90 عاما) في مستشفى بمدينة بني براك التي يقطنها أغلبية حريديّة.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلمن في 20 من الشهر الجاري عن أول حالة وفاة لمسن (88 عاما) من جراء الإصابة بالفيروس، فيما سجلت الجمعة 4 وفيات في أكبر حصيلة يومية شهدتها حتى الآن.

تتوقع وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا والذين سيحتاجون إلى ربطهم بأجهزة تنفس اصطناعي، وأن يصل عددهم في غضون أسبوعين إلى حوالي ألف مريض في حالة خطيرة. لكن مسؤولة في الوزارة، قالت خلال مداولات في الكنيست اليوم، الأحد، إنه صدرت تعليمات للمستشفيات تفيد بأن عدد المرضى في حالة كهذه قد يصل إلى 5000 مريض يحتاج لتنفس اصطناعي.

وتعالت توقعات بوصول عدد المرضى المحتاجين إلى تنفس اصطناعي، خلال محادثات جرت في الأيام الأخيرة بين مسؤولين في وزارة الصحة ومدراء مستشفيات خاصة، كي تتعاون الأخيرة مع الوزارة وتخفيف الضغط المتوقع على المستشفيات العامة، حسبما ذكر موقع صحيفة "هآرتس الإلكتروني، اليوم.

من جانبها، قالت رئيس الدائرة الطبية في وزارة الصحة، الدكتورة فيرد عيزرا، خلال اجتماع للجنة الكورونا في الكنيست، اليوم، إنه صدرت تعليمات للمستشفيات العامة بالاستعداد لسيناريو سيطالبون فيه بإخلاء كافة الأسِرة لصالح مرضى كورونا.

وأضافت أنه "ينبغي الاستعداد لسيناريو يكون فيه 5000 شخص بحاجة لتنفس اصطناعي. وهذا يعني أن مجمل الأسرة في دولة إسرائيل ستكون لصالح مرضى الكورونا. وهذا سيناريو قاس جدا، لكن الأرقام، اليوم، تتوقع أكثر من ذلك أيضا.