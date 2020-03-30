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لفرض قيود كورونا: 700 جندي إسرائيلي مسلح ينتشرون في الشوارع بدءًا من الثلاثاء

تاريخ النشر: 30/03/2020 - 22:03

لفرض قيود كورونا: 700 جندي إسرائيلي مسلح ينتشرون في الشوارع بدءًا من الثلاثاء
جنود الشرطة تحاول فرض التعليمات في حي مئة شعاريم الحريدي بالقدس (أ ب)
عرب ٤٨

أعلن مكتب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، أن الحكومة الإسرائيلية صادقت خلال جلستها المنعقدة في هذه الأثناء، على انضمام 700 جندي إسرائيلي إلى دوريات الشرطة في شوارع البلاد منذ صباح يوم غد، الثلاثاء، من أجل تنفيذ القيود التي تفرضها وزارة الصحة الإسرائيلية على حركة المواطنين، في إطار إجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا.

وفي هذه المرحلة، سيتم نشر 700 جندي غير مسلّح الذي سيقومون بدوريات مع الشرطة في الأماكن العامة، للتأكد من الالتزام بالقيود الجديدة التي فرضتها السلطات الإسرائيلية على حركة المواطنين، بما في ذلك منعهم من الخروج من المنزل إلا في حالات استثنائية.

وأوضح البيان الصادر عن مكتب إردان، إنه سيتم زيداة عدد الجنود إذا ما تم تشديد القيود لاحقًا. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر في جهاز إنفاذ القانون، قولها إنه في حال قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، فرض إغلاق كامل، فإن الجيش الإسرائيلي سينشر 3600 جندي آخر، سيعملون إلى جانب قوات الشرطة.

وتقرر خلال مداولات لتقييم الوضع، عُقدت يوم الخميس الماضي، برئاسة وزير الأمن، نفتالي بينيت، مرافقة جنود لقوات الشرطة، وبموجب قرار سابق للحكومة. وبحسب القرار فإنه يتم بداية توجيه 8 كتائب إلى هذه المهمة من أجل المساعدة في تطبيق الإغلاق الجزئي الحالي وخاصة ما يتعلق بتطبيق الحجر الصحي.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، هيدي زيلبرمان، أكد على أنه سيتم توجيه 500 – 700 جندي لدعم قوات الشرطة عند الحواجز وفي الدوريات بموجب إجراء أطلق عليه تسمية "دمج الأذرع". وسيعمل الجنود "كقوة دعم" وتعزيز التواجد الميداني، وأنهم سيحملون أسلحتهم الشخصية.

وقال مصدر في الشرطة الإسرائيلية إن "هذه قوة دعم يفترض أن تُحدث ردعا أيضا"، وأن الشرطة ستواصل سياسة الإعلام وتطبيق أنظمة وزارة الصحة، ورجح أن تصدر الشرطة عددا أكبر من المخالفات ضد الذين يخرقون التعليمات.


#فيروس كورونا
#الحكومة الإسرائيلية

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