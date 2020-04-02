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إصابة شاب في جريمة إطلاق نار بالناصرة

تاريخ النشر: 02/04/2020 - 08:47

إصابة شاب في جريمة إطلاق نار بالناصرة
(توضيحية)
عرب ٤٨

أصيب شاب بجروح في جريمة إطلاق نار بمدينة الناصرة، صباح اليوم الخميس.

ووفقا للشرطة فإنه "قبل وقت قصير، من صباح اليوم الخميس، في مدينة الناصرة، أطلقت عيارات نارية على شاب، في سنوات الثلاثينيات من عمره، خلال تواجده في باحة منزله، مما أدى إلى إصابته بجروح متوسطة، تم نقله على إثرها إلى مستشفى الناصرة الإنجليزي لتلقي العلاج الطبي اللازم".

إلى ذلك، توجهت قوات من الشرطة إلى المكان، وقامت بجمع الأدلة والحيثيات ونشر الحواجز على الطرقات بهدف القبض على المشتبه به الذي فر من المكان.

ووفقا للتحقيقات الأولية، تبين أنّ خلفية جريمة إطلاق النار، تعود لخلاف سابق بين عائلتين، وفقا لادعاء الشرطة.

هذا، وفي طرعان، أطلق جناة مجهولون النار على محال تجارية، مساء أمس الأربعاء، ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.


#الناصرة
#طرعان
#العنف والجريمة
#إطلاق نار

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