الحكومة الإسرائيلية تُقرّ تقييدات جديدة لمجابهة كورونا

أقرّت الحكومة الإسرائيلية، مساء الخميس، قيودًا جديدة للحدّ من تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، بعد ازدياد نسب المُصابين والمتوفين جراء الفيروس.

وسيكون بمقدور الحكومة، وفق التقييدات الجديدة الحدّ، وكذلك حظر الدخول والخروج من منطقة معينة في حالة تفشى فيروس كورونا فيها.

وبموجب التقييدات الجديدة التي تمّ إقرارُها، فإنه سيُعلَن عن "تقييد المنطقة (إغلاقها)"، شريطة توفُّر إمدادات كافية من السلع والخدمات الأساسية داخل المنطقة التي ستُغلَق.

وقررت الحكومة إغلاق مدينة "بني براك" الحريدية نتيجة انتشار الفيروس فيها بشكل كبير، فيما تتطلع الحكومة في الوقت ذاته إلى فرض التقييدات الجديدة، وإغلاق مناطق أخرى تُسجّل ارتفاعات كبيرة في وتيرة انتشار العدوى كـ"موديعين" وحيّ "ميئا شعاريم" الحريدي في القدس المحتلة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكتروني، أنه لا يمكن لسكان "بني براك" مغادرة المدينة من الآن فصاعدًا باستثناء الحاجة إلى علاج طبي، أو جنازة أقاربٍ من الدرجة الأولى، أو للالتزام بإجراءت قانونية كأن يكون على الشحص محاكمة مثلا.

وأوضحت الصحيفة أن المعدل اليومي لوتيرة تفشي العدوى في المدينة، بلغ حوالي 15%، مُبينة أن التقديرات تُشير إلى أن عدد المُصابين بالفيروس في بني براك، سوف يبلغ 2000، حتّى بدء إخضاع بعض المصابين للحجر الصحيّ.