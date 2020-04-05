  2. محليات
  3. أخبار محلية

إصابتان في انفجار سيارة بالطيرة

تاريخ النشر: 05/04/2020 - 08:21

إصابتان في انفجار سيارة بالطيرة
من مكان الجريمة بالطيرة، فجر اليوم
عرب ٤٨/ ضياء حاج يحيى

أسفر انفجار عبوة وضعت تحت سيارة من قبل مجهولين في مدينة الطيرة عن إصابتين بجروح وصفت بأنها متوسطة وطفيفة صباح اليوم، الأحد.

وعُلم أن العبوة الناسفة انفجرت فجأة بالسيارة، وكان شخصان يستقلانها في طريقهما إلى العمل، ما أسفر عن إصابة السائق بجروح متوسطة وإصابة آخر بجروح طفيفة.

وقدمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية للمصابين في المكان ونقلتهما على إثرها إلى مستشفى "مئير" في مدينة كفار سابا لاستكمال العلاج.

إلى ذلك، باشرت الشرطة بالتحقيق في ملابسات الجريمة.

وعلى الرغم من تواجد الشرطة على مدار ساعات اليوم لتنفيذ تعليمات وقوانين الطوارئ للصحة العامة، إلا أنها لم تتمكن من فرض الهدوء وإعادة الأمن والأمان للطيرة، إذ وقع انفجار آخر بعبوة ناسفة وضعت تحت سيارة خصوصية لشاب من الطيرة فجر أول من أمس الجمعة، وذُكر أنّ شخصين كانا داخل السيارة، إلا أنهما تمكّنا من مغادرتها قبيل وقوع الانفجار.

هذا، ولم تعلن الشرطة اعتقال مشتبهين وخلفية الجريمتين.


#الطيرة
#العنف والجريمة
#انفجار
#سيارات

حوارات

حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟
حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟

2020-04-05

حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره
حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره

2020-03-28

عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها
عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها

2020-03-21

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أم الفحم: نقل عائلة مصابة بالكورونا إلى فندق حجر صحي
أم الفحم: نقل عائلة مصابة بالكورونا إلى فندق حجر صحي

2020-04-05

هزة أرضية بقوة 4.3 تضرب جنوبي البلاد
هزة أرضية بقوة 4.3 تضرب جنوبي البلاد

2020-04-05

ممرضة من جديدة المكر تعلن إصابتها بالكورونا
ممرضة من جديدة المكر تعلن إصابتها بالكورونا

2020-04-05

الأكثر قراءة

4 وفيات جراء كورونا في البلاد اليوم والحصيلة إلى 44

4 وفيات جراء كورونا في البلاد اليوم والحصيلة إلى 44

2020-04-04
مُستجدات كورونا بالضفة وغزة: 23 إصابة بالضفة وإغلاق بلدتي دير جرير وقصرة

مُستجدات كورونا بالضفة وغزة: 23 إصابة بالضفة وإغلاق بلدتي دير جرير وقصرة

2020-04-04
5 إصابات جديدة بكورونا في الضفة الغربية

5 إصابات جديدة بكورونا في الضفة الغربية

2020-04-04
كورونا: أرقام وفيات كبيرة.. ووتيرتها في أوروبا إلى تراجع

كورونا: أرقام وفيات كبيرة.. ووتيرتها في أوروبا إلى تراجع

2020-04-04
تقييدات واسعة في شروط إجراء فحصوات كورونا بالبلاد

تقييدات واسعة في شروط إجراء فحصوات كورونا بالبلاد

2020-04-04