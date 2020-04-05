إصابتان في انفجار سيارة بالطيرة

أسفر انفجار عبوة وضعت تحت سيارة من قبل مجهولين في مدينة الطيرة عن إصابتين بجروح وصفت بأنها متوسطة وطفيفة صباح اليوم، الأحد.

وعُلم أن العبوة الناسفة انفجرت فجأة بالسيارة، وكان شخصان يستقلانها في طريقهما إلى العمل، ما أسفر عن إصابة السائق بجروح متوسطة وإصابة آخر بجروح طفيفة.

وقدمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية للمصابين في المكان ونقلتهما على إثرها إلى مستشفى "مئير" في مدينة كفار سابا لاستكمال العلاج.

إلى ذلك، باشرت الشرطة بالتحقيق في ملابسات الجريمة.

وعلى الرغم من تواجد الشرطة على مدار ساعات اليوم لتنفيذ تعليمات وقوانين الطوارئ للصحة العامة، إلا أنها لم تتمكن من فرض الهدوء وإعادة الأمن والأمان للطيرة، إذ وقع انفجار آخر بعبوة ناسفة وضعت تحت سيارة خصوصية لشاب من الطيرة فجر أول من أمس الجمعة، وذُكر أنّ شخصين كانا داخل السيارة، إلا أنهما تمكّنا من مغادرتها قبيل وقوع الانفجار.

هذا، ولم تعلن الشرطة اعتقال مشتبهين وخلفية الجريمتين.