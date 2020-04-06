كورونا: إيطاليا تسجّل 636 وفاة وتركيا 75

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، مساء اليوم الإثنين، عن تسجيل 636 وفاة إضافية ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 16523 بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وأعلنت السلطات الصحيّة في إيطاليا، الإثنين، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 132,547 ألفًا بعد أن سجّلت السلطات نحو 3600 إصابة أخرى تم تشخيصها خلال اليوم.

تركيا

سجّلت وزارة الصحة التركيّة، مساء اليوم الإثنين، عن تسجيل 75 حالة وفاة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 649، وأعلن وزير الصحة التركيّة، عن ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 30217 إصابة، بعد تشخيص 3148 حالة.