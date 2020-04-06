  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

كورونا: إيطاليا تسجّل 636 وفاة وتركيا 75

تاريخ النشر: 06/04/2020 - 19:47

كورونا: إيطاليا تسجّل 636 وفاة وتركيا 75
إيطاليا (أ ب)
عرب ٤٨

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، مساء اليوم الإثنين، عن تسجيل 636 وفاة إضافية ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 16523 بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وأعلنت السلطات الصحيّة في إيطاليا، الإثنين، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 132,547 ألفًا بعد أن سجّلت السلطات نحو 3600 إصابة أخرى تم تشخيصها خلال اليوم.

تركيا

سجّلت وزارة الصحة التركيّة، مساء اليوم الإثنين، عن تسجيل 75 حالة وفاة بفيروس كورونا ترفع الإجمالي إلى 649، وأعلن وزير الصحة التركيّة، عن ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 30217 إصابة، بعد تشخيص 3148 حالة.


#كورونا
#فيروس كورونا
#وفيات
#إيطاليا
#إصابات

حوارات

حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟
حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟

2020-04-05

حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره
حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره

2020-03-28

عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها
عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها

2020-03-21

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

وفيات كورونا بأميركا تزداد وواشنطن تحذر بكين من "استغلال" الوباء لتعزيز نفوذها
وفيات كورونا بأميركا تزداد وواشنطن تحذر بكين من "استغلال" الوباء لتعزيز نفوذها

2020-04-06

كورونا: ازدياد الوفيات في هولندا وتراجعها في إسبانيا وموتُ أطباء بأندونيسيا
كورونا: ازدياد الوفيات في هولندا وتراجعها في إسبانيا وموتُ أطباء بأندونيسيا

2020-04-06

الجزائر: الحكم على ناشط مناهض للنظام بالسجن لمدة عام
الجزائر: الحكم على ناشط مناهض للنظام بالسجن لمدة عام

2020-04-06

الأكثر قراءة

تفاهمات بين غانتس ونتنياهو حول

تفاهمات بين غانتس ونتنياهو حول "الضم" وبيرتس يهرول نحوهما

2020-04-05
من نافذةٍ تطلّ على الكورونا

من نافذةٍ تطلّ على الكورونا

2020-04-05
الصحة الإسرائيلية: 8018 إصابة بكورونا والوفيات ترتفع لـ47

الصحة الإسرائيلية: 8018 إصابة بكورونا والوفيات ترتفع لـ47

2020-04-05
شاب من جت يتحدث عن إصابته بفيروس كورونا

شاب من جت يتحدث عن إصابته بفيروس كورونا

2020-04-05
هزة أرضية بقوة 4.3 تضرب جنوبي البلاد

هزة أرضية بقوة 4.3 تضرب جنوبي البلاد

2020-04-05