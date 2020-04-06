  2. إسرائيليات
  3. أخبار

الصحة الإسرائيلية: 57 حالة وفاة بكورونا و8904 إصابات

تاريخ النشر: 06/04/2020 - 21:21

الصحة الإسرائيلية: 57 حالة وفاة بكورونا و8904 إصابات
(أ ب)
عرب ٤٨

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، عن تسجيل 474 إصابة و8 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصية إلى 8904 إصابات من بينها 57 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة في بيان صدر عنها أن مجمل الإصابات هناك 7841 مريضا وصفت حالتهم بسيطة، و197 متوسطة و140 خطيرة من بينهم 109 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي".

ولفتت إلى أن 730 مصابًا يتلقون العلاج في المستشفيات، من ضمنهم الحالات الخطيرة والمتوسطة، فيما يخضع 5551 مصابين للعلاج المنزلي، بينما تستقبل الفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا 803.

ووفقًا للبيانات الرسمية، فإن 670 مصابا تماثلوا للشفاء، في حين أوضحت أنها تقوم بدراسة ملفات 1095 مصابين لتحويلهم لمراكز العلاج المناسبة.


#فيروس كورونا
#وزارة الصحة الإسرائيلية

حوارات

حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟
حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟

2020-04-05

حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره
حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره

2020-03-28

عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها
عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها

2020-03-21

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إغلاق كامل في البلاد بدءا من مساء الثلاثاء حتى صباح الجمعة
إغلاق كامل في البلاد بدءا من مساء الثلاثاء حتى صباح الجمعة

2020-04-06

حكومة غانتس ونتنياهو: ضم مناطق في الضفة خلال شهور
حكومة غانتس ونتنياهو: ضم مناطق في الضفة خلال شهور

2020-04-06

ترجيحات بتقييدات إضافية شديدة على حركة السير ابتداء من الغد
ترجيحات بتقييدات إضافية شديدة على حركة السير ابتداء من الغد

2020-04-06

الأكثر قراءة

تفاهمات بين غانتس ونتنياهو حول

تفاهمات بين غانتس ونتنياهو حول "الضم" وبيرتس يهرول نحوهما

2020-04-05
من نافذةٍ تطلّ على الكورونا

من نافذةٍ تطلّ على الكورونا

2020-04-05
الصحة الإسرائيلية: 8018 إصابة بكورونا والوفيات ترتفع لـ47

الصحة الإسرائيلية: 8018 إصابة بكورونا والوفيات ترتفع لـ47

2020-04-05
شاب من جت يتحدث عن إصابته بفيروس كورونا

شاب من جت يتحدث عن إصابته بفيروس كورونا

2020-04-05
هزة أرضية بقوة 4.3 تضرب جنوبي البلاد

هزة أرضية بقوة 4.3 تضرب جنوبي البلاد

2020-04-05