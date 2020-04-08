بدء تقييدات الحركة في البلاد حتى صباح الغد

دخلت البلاد، عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم، الأربعاء، "الحجر العام" الذي يحظر فيه التنقّل بين البلدات، ويمنع فيه التزود بالمواد الغذائية داخل البلدات ذات الأغلبية اليهوديّة، في محاولة لمنع تفشّي فيروس كورونا أثناء عيد الفصح العبري.

ومن المقرّر أن يستمرّ "الحجر العام" حتى الساعة السابعة من صباح غدٍ، الخميس.

وخلال "الحجر العام" ستتوقف المواصلات العامّة ما عدا سيارات الأجرة، كما ستغلق المتاجر ويمنع التزوّد بالمواد الغذائيّة وحتى الإرساليات في البلدات التي تسكن فيها غالبيّة يهوديّة.

أما بدءًا من صباح الخميس حتى صباح الجمعة، فسيعاد فتح المتاجر للتزود بالطعام وستعود خدمة الإرساليّات، بينما سيمنع السكان من مغادرة بلداتهم للوصول إلى بلدات أخرى

على أن تعود البلاد إلى مستوى التقييدات العادية صباح الجمعة.

كما صادقت الحكومة الإسرائيلية على تقسيم القدس إلى 7 مناطق يمنع الانتقال بينها "إلا للضرورة"، في محاولة لمنع تفشّي الفيروس خلال فترة عيد الفصح العبري.

وكان من المقرّر أن تفرض السلطات الإسرائيليّة إغلاقا على البلدات والأحياء التي يسكن فيها حريديّون خلال عيد الفصح العبري، إلا أنّ الحكومة الإسرائيليّة، بضغط من وزيري الصحّة والداخليّة الحريديين، قرّرت فرضت إغلاق عام في البلاد، من المقرّر أن يبدأ في ساعات ما بعد ظهر اليوم وحتى مساء السّبت.

كما عارض رئيس بلديّة القدس، موشيه ليئون، فرض إغلاق على الأحياء الحريديّة فقط، وزعم أنهم يخضعون لتوجيهات وزارة الصحّة.

وتشهد مدينة القدس أعلى نسبة إصابة بكورونا في إسرائيل منذ بداية الأزمة، بالإضافة إلى وتيرة ارتفاع سريعة، وصلت إلى 1000 إصابة باليوم، بعدما كانت 300 إصابة باليوم في منتصف آذار/ مارس الماضي.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيليّة، فإنّ الشرطة ستضاعف "بشكل كبير" قوّاتها في الشوارع، "بهدف إفراغ الشوارع بشكل تام. من يعتقد أن بإمكانه تجاوزنا، عليه أن يعرف أنه سيتعرقل بالشرطة ولن تفرض عليه غرامة فقط، إنما سيُعاد إلى منزله كذلك"، بحسب ما نقل عن مسؤول كبير في الشرطة.