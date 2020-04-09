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أم الفحم: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 09/04/2020 - 18:15

أم الفحم: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار
صورة الضحية
عرب ٤٨

قتل الشاب محمّد مصباح (24 عامًا)، اليوم، الخميس، بعد تعرّضه لجريمة إطلاق نار في أم الفحم.

ووقعت الجريمة في حيّ عين خالد بالمدينة، حيث توافدت الطواقم الطبيّة لتقديم العلاج اللازم، لكنها فشلت في إنقاذ حياته، بعدما حولّته لمشفى "هعيمق" في العفولة.

وبحسب بيان صادر عن الشرطة، فإن الشاب تعرّض لإطلاق نار أثناء تواجده في سيارته.

والجريمة هي ثاني جريمة في المدينة خلال 24 ساعة، إذ أصيب شاب في جريمة إطلاق نار لم تتضح تفاصيلها بعد، وقعت مساء الأربعاء، في منطقة ابن سينا بالمدينة.

ووفقا للمعلومات الأولية فإن الشاب أصيب بجروح خطيرة من جراء إصابته بأعيرة نارية.

وذكرت مصادر محلية أن الطواقم الطبية وصلت إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب.

وأشارت المصادر إلى تتواجد قوات كبيرة من الشرطة في المكان.


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#عين خالد
#ابن سينا

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من عرب 48

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