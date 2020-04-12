الصحة الإسرائيلية: الوفيات بكورونا 103 والإصابات 10878

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الأحد، عن تسجيل المزيد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليرتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 10878، فيما سجلت 103 حالة وفاة.

ووفقا لمعطيات وزارة الصحة، فإن الغالبية العظمى من الإصابات وصفت بالطفيفة، حيث يخضع 6932 مريضا للعلاج والرقابة الصحية في المنازل، بينما 1074 مريضا في الحجر الصحي بالفنادق، علما أن 1388 مريضا أخضعوا للعلاج وشفوا من الفيروس.

وأوضحت الوزارة أنه من مجمل الإصابات هناك 9058 وصفت حالتهم بسيطة، 155 متوسطة و174 خطيرة من بينهم و123 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي.

وفي وقت سابق من صباح اليوم أعلن عن وفاة رجل (63 عاما)، في مستشفى "بوريا" في طبرية، بعد أن أصيب بفيروس كورونا، حيث أخضع للعلاج لعدة أيام، لكنه توفي متأثرا بالفيروس، علما أنه عانى من أمراض مزمنة.

ويتزامن الارتفاع في الوفيات والإصابات جراء الفيروس، مع دخول تعليمات وزارة الصحة بضرورة وضع الكمامات خلال التواجد خارج المنزل، حيز التنفيذ صباح اليوم الأحد.

الشرطة لن تفرض غرامات على من لا يضع الكمامات

ووفقا للأمر الذي وقع عليه مدير عام وزارة الصحة موشيه بار سيمان طوف، فإن منذ الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد، يدخل حيز التنفيذ تعليمات تلزم بوضع الكمامة على الوجه عند الخروج من المنزل.

وعلى الرغم من هذه التعليمات، أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الشرطة لن تقوم بفرض الغرامات المالية على من لا يلتزم بتعليمات وزارة الصحة بوضع كمامة على الوجه عند الخروج من المنزل.

إغلاق أحياء سكنية للحريديم بالقدس

وعلى الرغم من رفع تقييدات الإغلاق وحظر التجوال الذي فرض عشية "الفصح العبري" صادقت اللجنة الوزارية لتحديد وتعريف "المنطقة المحظورة"، على إغلاق أحياء سكنية في القدس، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن تعليمات إغلاق أحياء سكينة بالقدس ستدخل حيز التنفيذ عند الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم الأحد، والأحياء التي ستفرض عليها التقييدات غالبية سكانها من اليهود الحريديم.

ومن بين الأحياء السكنية التي سيفرض عليها الإغلاق: نفيه يعقوب، ورمات شلومو، ورمات إلياهو، وهار نوف، وغفعات شموئيل، ورومما، ورمات ألون، وغفعات شاؤول، وحي البخارى، ومكور باروخ، وغيئلوه، ومائه شاعريم.