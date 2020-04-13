الصحة الإسرائيلية: 116 حالة وفاة و11,586 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، عن تسجيل 11 وفاة و441 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ الحصيلة الإجمالية، 11,586 مصابا من بينهم 106 وفيات. فيما نفى مستشفى زيف في صفد أن تكون وفاة مُسن من مدينة عرابة مرتبطة بالفيروس بعدما تبيّن أنه غير مصاب بكورونا.

وأوضحت الوزارة أنه "من مجمل الإصابات هناك 9,270 وصفت حالتهم بسيطة، 162 متوسطة و183 خطيرة من بينهم و132 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي".

ولفتت إلى أن 744 مصابًا يتلقون العلاج في المستشفيات، من ضمنهم الحالات الخطيرة والمتوسطة، فيما يخضع 7,222 مصابا للعلاج المنزلي، بينما تستقبل الفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا 1,181.

ووفقًا للبيانات الرسمية، فإن 1,855 مصابا تماثلوا للشفاء، في حين أوضحت أنها تقوم بدراسة ملفات 468 مصابًا لتحويلهم لمراكز العلاج المناسبة.

وأصدر مستشفى "زيف" بيانا تصحيحيا، جاء فيه أن وفاة المُسن من عرابة ليست مرتبطة بإصابته بكورونا، حيث جاءت نتائج الفحوصات الأخيرة التي أجريت للتأكد من إصابته بالفيروس سالبة (عدم إصابته بالفيروس). وشدد المستشفى على أن المُسن توفي نتيجة لأمراضه المزمنة.

وفي وقت سابق، كنا المستشفى قد أعلن عن وفاة مٌسن (77 عاما) من مدينة عرابة متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، وذكر المستشفى أن المريض كان قد نقل الأسبوع الماضي بعد تشخيص إصابته بكورونا الأسبوع الماضي. وذكر أن المتوفى كان يعاني من أمراض مزمنة.

من جانبه، نفى رئيس بلدية عرابة، عمر نصار، أن تكون وفاة الحاج أحمد الشيخ يوسف جاءت نتيجة إصابته بفيروس كورونا، وكتب على حسابه بموقع "فيسبوك": "النتيجة الرسمية وصلت قبل قليل؛ المرحوم الحاج أحمد الشيخ يوسف (أبو حسام)، لم يكن مصابا بالكورونا".