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10 إصابات جديدة بكورونا في الضفة الغربية

تاريخ النشر: 14/04/2020 - 11:25

10 إصابات جديدة بكورونا في الضفة الغربية
حالة الطوارئ مستمرّة (وفا)
عرب ٤٨

سجّلت الأراضي الفلسطينية، اليوم، الثلاثاء، 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات الكلّي إلى 284، بحسب ما أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إبراهيم ملحم.

وأضاف ملحم، خلال الإيجاز الصباحي اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا" في فلسطين، أن غالبية الإصابات الجديدة سجّلت في صفوف العمال العائدين من داخل أراضي الـ48، ومخالطين لهم من عائلاتهم وأصدقائهم، مطالبا جميع أبناء شعبنا التزام بيوتهم حفاظا عليهم وعائلاتهم.

بدوره، أوضح مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، كمال الشخرة، أن الحالات الـ10 الجديدة سجلت في بلدة العيزرية (5 حالات)، و3 حالات في قرية رافات شمال غرب القدس، وحالة في جنين، وحالة في الخليل.

والسّبت، بيّن الشخرة أن حالات العمال المصابين تشكّل ما نسبته 33.6%، بينما تشكّل حالات المخالطين نسبة 39.9%، فيما بلغ عدد حالات المسافرين المصابين 29 حالة بنسبة 10.8%، أما عدد حالات المخالطين للوفود السياحية التي كانت موجودة في بيت لحم فكانت 40 حالة بنسبة 14%.

والخميس الماضي، مدّد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، حالة الطوارئ لمدة شهر في جميع الأراضي الفلسطينية.

وتشمل حالة الطوارئ إغلاق كافة المرافق التعليمية من مدارس ورياض أطفال وجامعات ومعاهد، واقتصار الحركة بين المحافظات فقط على حالات الضرورة القصوى، وخاصة في محافظة بيت لحم، ومنع أية مظاهر للتجمهر والتجمع والاحتفالات والتظاهرات والإضرابات في كامل أراضي دولة فلسطين، ووضع كامل إمكانيات القطاع الخاص لمساندة حالة الطوارئ ومنع التجار من استغلال الظروف ورفع الأسعار واحتكار البضائع والسلع.


#فيروس كورونا
#الضفة الغربية

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من عرب 48

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