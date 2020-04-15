الصحة الإسرائيلية: 130 حالة وفاة و12501 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 7 حالات وفاة و455 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 12,501 إصابة من بينها 130 حالة وفاة.

ووفقًا للمعطيات الرسمية، فإنه "من مجمل الإصابات هناك 9,454 وصفت حالتهم بسيطة، 174 متوسطة و180 خطيرة و133 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي، و2,563 تماثلوا للشفاء".

ووفقًا للوزارة فإن نسبة الإصابات الخطيرة ارتفعت بنسبة 2.9%، فيما ارتفعت حالات الوفاة من جراء الإصابة بـ"كوفيد ١٩" بنسبة 5.7%.

ولفتت الوزارة إلى أن 649 مصابًا يتلقون العلاج في المستشفيات، من ضمنهم الحالات الخطيرة والمتوسطة، فيما يخضع 7,277 مصابا للعلاج المنزلي، بينما تستقبل الفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا 1,238.