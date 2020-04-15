كورونا في المجتمع العربي: 49 إصابة في أم الفحم و36 في الجسر و30 في رهط

نشرت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، معطيات حول فيروس كورونا المستجد في المجتمع العربي، بما في ذلك المدن والبلدات المختلطة.

وتشمل المعطيات الصادرة عن الوزارة، حالات التعافي وعدد الخاضعين للحجر الصحي الاحترازي لمخالطتهم مصابين في كل بلد، بالإضافة إلى نسب الإصابة بالفيروس.

يشار إلى أن البيانات الرسمية التي صدرت عن الوزارة تشمل الفحوصات التي ظهرت نتائجها حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم، الأربعاء.

في ما يلي المعطيات، وفقا لبيان وزارة الصحة:

المدن المختلطة، الأرقام الواردة تشمل العرب واليهود:

القدس: الإصابات - 2,382، حالات الشفاء - 232

تل أبيب ويافا: الإصابات - 477، حالات الشفاء - 176

حيفا: الإصابات - 142، حالات الشفاء - 32

نوف هجليل: الإصابات - 32، حالات الشفاء - 3

اللد: الإصابات - 74، حالات الشفاء - 21

الرملة: الإصابات - 60، حالات الشفاء - 13

عكا: الإصابات - 18، حالات الشفاء - 4

معلوت – ترشيحا: الإصابات - 12، حالات الشفاء - 5

البلدات العربية:

أم الفحم: الإصابات - 49، حالات الشفاء - 5

جسر الزرقاء: الإصابات - 36، حالات الشفاء - 3

دبوري: الإصابات - 24، حالات الشفاء - 1

باقة الغربية: الإصابات - 21، حالات الشفاء - 1

رهط: الإصابات - 30، حالات الشفاء - 3

جت: الإصابات - 20، حالات الشفاء - 1

طمرة: الإصابات - 16، حالات الشفاء - 7

الناصرة: الإصابات - 13، حالات الشفاء - 1

الطيبة: الإصابات - 11، حالات الشفاء - 1

كفر قاسم: الإصابات - 12، حالات الشفاء - 1

شبلي أم الغنم: الإصابات - 10، حالات الشفاء - 0

دير حنا: الإصابات - 10، حالات الشفاء - 1

دير الأسد: الإصابات - 25، حالات الشفاء - 1

طلعة عارة: الإصابات - 9، حالات الشفاء - 0

المغار: الإصابات - 8، حالات الشفاء - 2

كسيفة: الإصابات - 7، حالات الشفاء - 1

جلجولية: الإصابات - 7، حالات الشفاء - 0

شفاعمرو: الإصابات - 7، حالات الشفاء - 2

سخنين: الإصابات - 7، حالات الشفاء - 3

كفر قرع: الإصابات - 6، حالات الشفاء - 1

البقيعة: الإصابات - 9، حالات الشفاء - 1

إكسال: الإصابات - 12، حالات الشفاء - 1

الطيرة: الإصابات - 5، حالات الشفاء - 0

عيلبون: الإصابات - 5، حالات الشفاء - 1

بئر المكسور: الإصابات - 5، حالات الشفاء - 0

عسفيا: الإصابات - 4، حالات الشفاء - 1

نحف: الإصابات - 4، حالات الشفاء - 1

عين ماهل: الإصابات - 5، حالات الشفاء - 0

عرابة: الإصابات - 3، حالات الشفاء - 0

يافة الناصرة: الإصابات - 3، حالات الشفاء - 2

زيمر: الإصابات - 3، حالات الشفاء - 1

كفر ياسيف: الإصابات - 3، حالات الشفاء - 2

المجلس الإقليمي بسمة: الإصابات - 3، حالات الشفاء - 0

جولس: الإصابات - 2، حالات الشفاء - 1

حرفيش: الإصابات - 2، حالات الشفاء - 0

بسمة طبعون: الإصابات - 2، حالات الشفاء - 1

البعينة النجيدات: الإصابات - 2، حالات الشفاء - 1

كابول: الإصابات - 2، حالات الشفاء - 0

الفريديس: الإصابات - 2، حالات الشفاء - 0

مجد الكروم: الإصابات - 2، حالات الشفاء - 0

عرعرة: الإصابات - 2، حالات الشفاء - 0

الجديدة – المكر: الإصابات - 2، حالات الشفاء - 0

كفر كنا: الإصابات - 2، حالات الشفاء - 0

طوبا الزنغرية: الإصابات - 1، حالات الشفاء - 0

أبو غوش: الإصابات - 1، حالات الشفاء - 1

البعنة: الإصابات - 6، حالات الشفاء - 1

الرامة: الإصابات - 1، حالات الشفاء - 0

أبو ربيعة: الإصابات - 1، حالات الشفاء - 0

كسرى – سميع: الإصابات - 1، حالات الشفاء - 0

أبو سنان: الإصابات - 1، حالات الشفاء - 0

مسعودين العزازمة: الإصابات - 1، حالات الشفاء - 0

عرعرة النقب :الإصابات - 1، حالات الشفاء - 0

تل السبع: الإصابات - 1، حالات الشفاء - 0

قلنسوة: الإصابات - 1، حالات الشفاء - 1

الجولان المحتل:

بقعاثا: الإصابات - 2، حالات الشفاء - 2

مجدل شمس: الإصابات - 2، حالات الشفاء - 0