"غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق دمشق - بيروت"

قال إعلاميّون مقرّبون من النظام السوري إنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت سيارة قرب نقطة المصنع، الواصلة بين دمشق وبيروت، اليوم، الأربعاء.

وذكرت قناة "إل بي سي آي" اللبنانيّة أن السيارة المستهدفة كانت تقلّ عناصر من حزب الله اللبناني إلى سورية، في حين اكتفت وكالة "سانا" الرسمية للأنباء الإشارة إلى استهداف السيارة والقول إنها "مدنيّة".

ولم تسفر الاستهداف عن إصابات، بحسب الإعلاميين.

#حسين_مرتضى

غارة اسرائيلية لطائرة بدون طيار عند نقطة المصنع السوري جانب حلويات الحيدري استهدفت جيب شيروكي لون اسود. pic.twitter.com/9sdJ6Z3Ju9 — حسين مرتضى (@HoseinMortada) April 15, 2020

وتبيّن الصور الواردة من المكان أن السيارة، وهي جيب أسود من طراز شيروكي، تضرّرت بشكل كبير.

تم استهداف سيارة بالقرب من حلويات الحيدري على الحدود اللبنانية السورية من قبل طائرة اسرائيلية بدون طيار ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. pic.twitter.com/Ex2Oo03vBk — أحمد ياسين (@ahmedyassine30) April 15, 2020

ولم يصدر أي تعقيب رسمي من قبل النظام السوري، ولم تعرف الشخصيّة التي كانت المركبة تقلّها.

ويعود آخر هجوم إسرائيلي على سورية إلى مطلع نيسان/ أبريل الجاري، حيث استهدف طائرات إسرائيلية من فوق لبنان مطار الشعيرات العسكري في حمص.

وأعلن النظام السوري أنه أسقط عددًا من الصواريخ التي أطلقتها الطائرات الإسرائيليّة من فوق العاصمة اللبنانيّة، بيروت، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسميّة "سانا"، بعيد الهجوم، إلا أن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت دمارا في 3 مواقع بالمطار.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت المطار "بأكثر من 8 صواريخ، فيما سمع دوي انفجار ناتج عن محاولة الدفاعات الجوية التصدي لتلك الضربات".