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"غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق دمشق - بيروت"

تاريخ النشر: 15/04/2020 - 14:07

"غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق دمشق - بيروت"
من المكان (ناشطون)
عرب ٤٨

قال إعلاميّون مقرّبون من النظام السوري إنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت سيارة قرب نقطة المصنع، الواصلة بين دمشق وبيروت، اليوم، الأربعاء.

وذكرت قناة "إل بي سي آي" اللبنانيّة أن السيارة المستهدفة كانت تقلّ عناصر من حزب الله اللبناني إلى سورية، في حين اكتفت وكالة "سانا" الرسمية للأنباء الإشارة إلى استهداف السيارة والقول إنها "مدنيّة".

ولم تسفر الاستهداف عن إصابات، بحسب الإعلاميين.

وتبيّن الصور الواردة من المكان أن السيارة، وهي جيب أسود من طراز شيروكي، تضرّرت بشكل كبير.

ولم يصدر أي تعقيب رسمي من قبل النظام السوري، ولم تعرف الشخصيّة التي كانت المركبة تقلّها.

ويعود آخر هجوم إسرائيلي على سورية إلى مطلع نيسان/ أبريل الجاري، حيث استهدف طائرات إسرائيلية من فوق لبنان مطار الشعيرات العسكري في حمص.

وأعلن النظام السوري أنه أسقط عددًا من الصواريخ التي أطلقتها الطائرات الإسرائيليّة من فوق العاصمة اللبنانيّة، بيروت، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسميّة "سانا"، بعيد الهجوم، إلا أن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت دمارا في 3 مواقع بالمطار.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت المطار "بأكثر من 8 صواريخ، فيما سمع دوي انفجار ناتج عن محاولة الدفاعات الجوية التصدي لتلك الضربات".


#إسرائيل
#الحيدرة
#سورية
#لبنان

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