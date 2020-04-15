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ارتفاع عدد مصابي كورونا في البلاد إلى 12 ألفا والضحايا إلى 126

تاريخ النشر: 15/04/2020 - 10:18

ارتفاع عدد مصابي كورونا في البلاد إلى 12 ألفا والضحايا إلى 126
تخضع البلاد لإغلاق عام حتى الخميس (أ ب)
عرب ٤٨

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد، صباح اليوم، الأربعاء، إلى 126، بينما وصل عدد المصابين إلى 12200، بحسب ما أعلنت وزارة الصحّة الإسرائيليّة.

وفجر اليوم، أعلن مشفى "سوروكا" في بئر السّبع عن وفاة مسنّة تبلغ من العمر 82 عامًا، وهي الضحيّة الـ14 من دار رعاية للمسنيّن في بئر السّبع.

ومن بين المصابين 176 مصابا بحالة خطيرة، منهم 132 يخضعون لأجهزة تنفّس صناعي، بينما وصل عدد الحالات المتوّسطة إلى 173، وعدد الإصابات الطفيفة إلى 9416.

ويخضع 783 مصابا إلى العلاج في المشافي، بينما يخضع 7318 للعلاج المنزلي و1196 إلى العلاج في الفنادق.

ووصل عدد المتعافين في البلاد إلى 2309.

وتخضع البلاد اليوم، الأربعاء، إلى إغلاق شامل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، ينتهي فجر غدٍ، الخميس..

ووفقا للتعليمات، سيحظر التنقل والسفر بين المدن، خلال الفصح العبري، على أن يحظر منذ ساعات صباح اليوم التنقل بين الأحياء السكنية للحريديم والخروج من البلدات اليهودية الحريديم التي فرض عليها الإغلاق الشامل للحد من انتشار الفيروس.

وستقتصر احتفالات عيد الفصح على العائلة الصغيرة، وكذلك عيد "الميمونة" الذي يليه، بحيث يحظر الاحتفال الجماعي والتجمهر، كما ستفتح المخابز فجر يوم الخميس لمنع الحشود والتجمهر، وستفرض الشرطة التقييدات عبر انتشارها قبالة المخابز لمنع التجمهر.

وبموجب التقييدات التي أقرت ضمن أنظمة الطوارئ، فإنه بدءا من الساعة الرابعة من مساء الأربعاء، حتى الساعة الثانية فجر الخميس، يمنع فتح المخابز أو محال أخرى لبيع المنتجات الغذائية عدا عن البقالات والسوبر ماركت. كما سيتم تعطيل المواصلات العامة، بدءًا من الليلة، حتى الساعة الـ05:30 فجر الخميس.


#فيروس كورونا
#ضحايا كورونا

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من عرب 48

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