انتهاء المهلة الممنوحة لغانتس لتشكيل الحكومة... والمفاوضات مستمرة

انتهت بعد انتصاف ليل الأربعاء الخميس، مهلة التمديد التي منحها الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، لرئيس قائمة "كاحول لافان" بيني غانتس، لتشكيل حكومة إسرائيلية.

وفي هذه الأثناء، تتواصل المباحثات للتوصل إلى اتفاق ائتلافي، في جولة جديدة من المفاوضات بين حزبي الليكود و"كاحول لافان"، انطلقت في وقت متأخر من مساء الأبعاء.

جاء ذلك بعد انتهت المهلة الممنوحة لغانتس لتشكيل الحكومة عند منتصف ليلة الإثنين الثلاثاء، قبل أن يوافق ريفلين على تمديدها لـ 48 ساعة بناء على طلب مشترك من نتنياهو وغانتس، بعد دعوات أطلقها الأخيران لتشكيل "حكومة طوارئ قومية".

ولفتت هيئة البث الإسرائيلية ("كان") إلى أن الطرفين لم يحرزا أي تقدم خلال المفاوضات الجارية ولم ينجحا حتى اللحظة بتجاوز الخلافات، فيما نقلت عن مصادر من "كاحول لافان"، تأكيدهم إنهم لا يتجهون إلى طلب تمديد إضافي لغانتس، علما أن القانون يتيح لريفلين حرية القرار حول التمديد على أن يتجاوز فترة الـ١٤ يوما.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد نقلت عن مسؤول في فريق التفاوض التابع لـ "كاحول لافان"، قوله: "إذا ما حدث تقدم في المفاوضات وفي إطار التوافق بين الطرفين، سنطلب تمديدا إضافياً من الرئيس". ورجحت الصحيفة أن يطلب غانتس ونتنياهو تمديدا إضافيا من ريفلين للمهلة الممنوحة لغانتس لتشكيل الحكومة.

انتهى بعد ظهر أمس، الثلاثاء، الاجتماع بين زعيم حزب الليكود ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "كاحول لافان، بيني غانتس، الذي دام ست ساعات، من دون الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة.

وعُقد الاجتماع في المنزل الرسمي لرئيس الحكومة الإسرائيلية، وشارك فيه طاقما المفاوضات عن الحزبين، إضافة إلى الرجل الثاني في "كاحول لافان"، غابي أشكنازي. ونقل موقع صحيفة "معاريف" الإلكتروني عن مصدر في الليكود قوله إنه "حتى الآن لم تنفجر الاتصالات، والمفاوضات مستمرة". لكن موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني نقل عن مصادر في "كاحول لافان" قولها إنه "رغم الاجتماع الطويل، ليس بالإمكان بعد القول بشكل مؤكد أننا ذاهبون نحو اتفاق".

وذكرت تقارير إعلامية أنه تم الاتفاق على الموضوعين الأساسين المختلف حولهما، وهما لجنة تعيين القضاة، حيث تقرر أن تخضع مناقشاتها لتوافق بين مندوب "كاحول لافان"، آفي نيسانكورين، الذي يفترض تعيينه وزيرا للقضاء في حال تشكيل الحكومة، وبين مندوب عن الليكود. ويتعلق الموضوع الثاني باحتمال أن تقرر المحكمة العليا منع نتنياهو من تشكيل حكومة، وتم الاتفاق على أنه في حال حصول ذلك، فإنه يتم حل الحكومة والكنيست والتوجه إلى انتخابات رابعة للكنيست.