18 أسيرا يشرعون بإضراب عن الطعام في سجن "غلبوع"

شرع 18 أسيرًا فلسطينيًا في سجن "جلبوع" صباح اليوم الخميس، بالإضراب المفتوح عن الطعام، بالتزامن مع الذكرى السنوية لـ"يوم الأسير الفلسطيني"، احتجاجا على تشديد مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلية، التضييق على الحركة الوطنية الأسيرة في ظل المخاوف من انتشار وباء الكورونا داخل السجون والمعتقلات.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية ("كان") أن الأسرى سلموا إدارة السجن رسالة بينوا من خلالها الأسباب التي دفعتهم للإضراب، وشرحوا مطالبهم. ولم تأت القناة الإسرائيلية على ذكر قائمة طلبات الأسرى، واكتفت بالإشارة إلى استياءهم من تقليص عدد الأصناف التي يسمح لهم باقتنائها من الكنتينا (مقصف السجن).