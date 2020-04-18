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إصابة شاب بجراح متوسطة في جريمة إطلاق نار بجسر الزرقاء

تاريخ النشر: 18/04/2020 - 15:23

إصابة شاب بجراح متوسطة في جريمة إطلاق نار بجسر الزرقاء
من مكان الجريمة
عرب ٤٨

أصيب شاب، اليوم، السبت، بجراحٍ متوسطة الخطورة إثر تعرّضه لجريمة إطلاق نار في جسر الزّرقاء.

وبحسب بيان صادر عن الشرطة، يبلغ الشاب من العمر 26 عامًا، ونقل إلى مشفى "هيلل يافه"، بعد تقديم العلاجات الأولية اللازمة له.

وقبل أسبوعين، قتل شاب من جسر الزرقاء وأصيب آخر بعد تعرضهما لإطلاق نار في مدينة كفر قرع.

والقتل هو الشاب أشرف خالد حامد (30 عاما).

كما أصيب شخصان، الشهر الماضي، في جريمة إطلاق نار وقعت في بلدة جسر الزرقاء، حيث وصفت جراح أحدهما بالخطيرة والآخر بالمتوسطة، وتم نقلهما إلى المستشفى للعلاج، فيما شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة.

وعملت الطواقم على نقل المصابين إلى مستشفى "هلل يافه" في الخضيرة، ولم يتم الكشف بعد عن ملابسات وخلفية الجريمة.

وشهدت جسر الزرقاء في شباط/ فبراير الماضي مقتل الشاب نبيل عيسى عماش الذي يبلغ العشرين من عمره، إثر تعرّضه لجريمة إطلاق نار.


#إطلاق نار
#جسر الزرقاء
#جريمة
#عنف

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من عرب 48

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