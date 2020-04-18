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بريطانيا: تسجيل 888 حالة وفاة بكورونا والحصيلة تبلغ 15464

تاريخ النشر: 18/04/2020 - 16:37

بريطانيا: تسجيل 888 حالة وفاة بكورونا والحصيلة تبلغ 15464
طابور انتظار أمام أحد المتاجر في لندن (أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات

أحصت المملكة المتحدة، اليوم السبت، 888 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 15 ألفا و464.

ويتجاوز هذا العدد حصيلة الجمعة التي بلغت 847 حالة وفاة. وحتى الساعة 12:00 ظهر اليوم، شمل فحص فيروس كورونا 357 ألفا و23 شخصا، وتبين أن 114 ألفا و217 منهم يحملون الفيروس، في زيادة بلغت 5526 عن الجمعة.

والأرقام التي تنشرها السلطات الصحية البريطانية لا تشمل سوى الوفيات في المستشفيات، ألأمر الذي عرضها للانتقاد لأنها لا تتضمن الوفيات في دور المسنين أو في المنازل.

وأحصى مكتب الإحصاءات الوطنية الذي يحصي الوفيات في شكل أكثر شمولا، ولكن مع فارق عشرة أيام، 217 وفاة مرتبطة بالوباء في الثالث من نيسان/ أبريل في دور المسنين في إنجلترا وويلز، وفق آخر تعداد أسبوعي له.

لكن منظمة "كير إنغلند" التي تمثل دور مسنين (مستقلة)، اعتبرت أن العدد الفعلي للوفيات أكبر بكثير وقد يناهز 7500.

وقررت الحكومة البريطانية، الخميس الماضي، أن تمدد لثلاثة أسابيع على الأقل، الإغلاق العام، الذي بدأ في 23 آذار/ مارس، في محاولة لكبح انتشار الوباء، وأعلنت في اليوم التالي تسريع وتيرة جهودها لتطوير لقاح في أقرب وقت.


#فيروس كورونا
#المملكة المتحدة
#بريطانيا

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من عرب 48

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