الصحة الإسرائيلية: 171 حالة وفاة بكورونا والإصابات 13362

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد إلى 171 حالة وفاة، وذلك في أعقاب تسجيل إصابة جديدة صباح اليوم، علما أنه سجلت 12 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا للمعطيات الرسمية للوزارة، فإن مجمل الإصابات ارتفع إلى 13362 إصابة، منها 9378 إصابة وصفت بالطفيفة وتخضع لرقابة الصحية في المنازل أو الحجر الصحي الفندقي، فيما تماثل للشفاء من الفيروس 3564 شخصا.

ويمكث 592 شخصا بالمستشفيات في البلاد، منهم: 140 بحالة متوسطة، 156و بحالة خطيرة، بينما 109 من المرضى تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وبحسب الوزارة، فقد توفي مسن (96 عاما) في مستشفى "لانيادو" في مدينة نتانيا، حيث رقد في المستشفى بحالة خطيرة جدا بعد إصابته بفيروس كورونا، علما أنه عانى الكثير من الأمراض المزمنة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن في مستشفى "بوريا" في طبرية عن وفاة مسنة (85 عاما)، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، علما أنها عانت من أمراض مزمنة، وتم نقلها إلى المستشفى، حيث كانت تمكث في بيت المسنين "يفنئيل" الذي سج وفاة 18 مسنا جراء إصابتهم بالفيروس.

وفي ساعات متأخرة من ليل السبت، أعلن في مستشفى "هيلل يافه" في الخضيرة عن وفاة الحاج معين دروبي (80 عاما)، من مدينة باقة الغربية، نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

ويعتبر المتوفى دروبي حالة الوفاة الثانية التي يشهدها المجتمع العربي جراء فيروس كورونا، حيث شهدت مدينة طمرة وفاة مسنة (90 عاما) نتيجة إصابتها بالفيروس في الـ12 من نيسان/ أبريل الجاري.

ويأتي الارتفاع في عدد الوفيات والإصابات في الفيروس، في الوقت الذي صادقت الحكومة على المرحلة الأولى التي تنص على رفع التقييدات بشكل متدرج على سوق العمل والاقتصاد والسماح بعودة 30% من الموظفين والعمال، على أن تدخل تعليمات رفع القيود حيز التنفيذ اليوم الأول، وسيم العمل بها حتى مطلع شهر أيار/مايو المقبل.