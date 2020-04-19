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إصابتان جديدتان بكورونا لطفل وشابة من يطا جنوب الخليل

تاريخ النشر: 19/04/2020 - 18:35

إصابتان جديدتان بكورونا لطفل وشابة من يطا جنوب الخليل
(أ ب أ)
عرب ٤٨

أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية في رام الله، إبراهيم ملحم، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح ملحم في الإيجاز الصحافي المسائي حول آخر مستجدات فيروس كورونا في فلسطين، أن الإصابتين الجديدتين لشقيقين "طفل وشابة" من بلدة يطا انتقلت لهما العدوى من والدهما، الذي يعمل بأراضي الـ1948.

وبيّن ملحم أنه بتسجيل الإصابتين الجديدتين، ترتفع حصيلة الإصابات إلى 322 في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى 115 إصابة في القدس المحتلة.


#فيروس كورونا
#لحكومة الفلسطينية
#إبراهيم ملحم

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