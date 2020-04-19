14 إصابة جديدة بكورونا في كفر عقب والأرقام مرشحة للارتفاع

أعلنت لجنة الطوارئ في كفر عقب شمال القدس المحتلة، عن تشخيص 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مساء اليوم، الأحد، فيما تبقى الأرقام مرشحة للارتفاع مع تسارع وتيرة الإصابة وكثرة عدد المخالطين الذين لم يخضعوا للحجر الصحي الاحترازي.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية في رام الله، إبراهيم ملحم، أن "نتائج الفحوصات لـ35 مخالطا في كفر عقب لم تظهر بعد وما زالت قيد الفحص". بينما جاء في بيان صدر عن حركة "فتح"، أن عدد الإصابات في منطقة كفر عقب وصل "إلى 60 حالة إصابة والعدد مُرشح للارتفاع في أي وقت وذلك بعد أخذ ما يُقارب 270 عينه خلال الـ72 ساعة الماضية".

أوضح المتحدث باسم بلدية كفر عقب رائد حمدان، أن الإصابات التي تم الإعلان عنها (60 حالة)، هي حصيلة الإصابات منذ بداية أزمة كورونا حتى اليوم في المنطقة التي تشمل "كفر عقب، سميراميس، مخيم قلنديا، ومنطقة الكسارات".

وفي هذه الأثناء، قررت حركة "فتح" في منطقة مخيم قلنديا ومنطقة كفرعقب وسميراميس، إغلاق شارع رام الله القدس، وعزل منطقة مخيم قلنديا وكفر عقب عن محافظتي رام الله والقدس بشكل كامل، وذلك بواسطة الأتربة والمكعبات الإسمنتية بدء من ليلة يوم الثلاثاء المقبل.

وأعلنت الحركة في بيان صدر عنها "إغلاق المخابز والمحال التموينية بما فيها محال اللحوم والدجاج والخضروات، بشكل كامل وتام، منذ مساء يوم غد، الإثنين حتى مساء يوم الخميس المقبل". كما أعلنت الحركة عن إغلاق فوري لـ"جميع المحال التجارية ومحطات الوقود، ومنع البيع على البسطات لمدة 4 أيام وذلك حتى مساء يوم الخميس المقبل".

وطالبت الحركة "المحال المسموح لها بفتح أبوابها خلال الساعات الـ24 المقبلة، الالتزام بمعايير الوقاية والسلامة الصحية خلال فترة العمل المحددة وعدم تجمع الزبائن داخل المحل". كما نص البيان على أنه "يمنع منعًا باتًا التنقل للسكان وعليهم الالتزام بالبيوت بشكل تام بعد شراء حاجياتهم الأساسية خلال الساعات الـ24 المقبلة".

كما طالب البيان "جميع العمال الوافدين من العمل، بالخضوع للحجر المنزلي لمدة 14 يومًا والإبلاغ على الفور عن أي أعراض للمرض، ليتسنى أخذ عينة" للتأكد من إصابة الشخص من عدمها، مشددة على أنه "جاري العمل على أخذ عينات بشكل استباقي".