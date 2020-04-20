وفاتان إضافيتان بفيروس كورونا في البلاد والحصيلة إلى 179

أعلن مستشفى "هداسا عين كارم" في مدينة القدس، مساء الإثنين، عن تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد لترتفع حصيلة الإجمالية لضحايا "كوفيد 19" في البلاد إلى 179.

وأوضح المستشفى أن حالة الوفاة الأولى لرجل في الـ63 من عمره، عانى من أمراض مزمنة، ومكثف في المستشفى 17 يومًا وهو بحالة خطيرة وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي.

وذكر المستشفى أن الحالة الثانية لمُسنة (85 عاما) عانت من أمراض مزمنة، وكانت قد نقلت منذ أسبوعين إلى المستشفى وهي بحالة خطيرة ما استدعى وصلها بجهاز التنفس الاصطناعي.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت تسجيل 5 وفيات و222 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية (حتى الساعة التاسعة مساء الإثنين)، لتصل الحصيلة الإجمالية في البلاد إلى 13713 إصابة.

ووفقًا للمعطيات الرسمية، فإنه "من مجمل الإصابات هناك 9209 إصابات وصفت بالطفيفة، و129 متوسطة، و149 خطيرة، من بينهم 119 أشخاص موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي، فيما تماثل 4049 شخصًا للشفاء".

ووفقًا للوزارة فإن نسبة الإصابات الخطيرة ارتفعت بنسبة 2%، كما سجلت الحالات التي تتطلب وصلها بجهاز التنفس الاصطناعي ارتفاعا بنسبة 9.2%، فيما ارتفعت حالات الوفاة من جراء الإصابة بـ"كوفيد 19" بنسبة 2.9%.

ولفتت الوزارة إلى أن 537 مصابًا يتلقون العلاج في المستشفيات، من ضمنهم الحالات الخطيرة والمتوسطة، فيما يخضع 6582 مصابا للعلاج المنزلي، بينما تستقبل الفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا 2166، فيما تدرس الطواقم الطبية ملفات 202 مصاب لتحويلهم لمراكز العلاج المناسبة.

ووصل عدد الإصابات في البلدات العربية بفيروس كورونا المستجد لغاية الساعة الثامنة من صباح اليوم، 606 مصابين بزيادة 27 حالة جديدة وبارتفاع يقدر بـ4.5% مقارنة بمعطيات أمس، الأحد (لا يشمل المدن المختلطة).

وبلغ إجمالي عدد الفحوصات في المجتمع العربي نحو 31,259 فحصا مع زيادة في عدد الفحوصات قُدّر بـ4,105 ولتشكل زيادة بنسبة 15% في عدد الفحوصات في المجتمع العربي.

ويستدل من المعطيات التي نشرتها وزارة الصحة أن عدد الإصابات في قرية دير الأسد بلغ 99 وفي مدينة أم الفحم 59 وفي مدينة رهط 42. كما شهدت عدة بلدات عربية أخرى تسجيل حالات جديدة بالإصابة بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة أن عدد المرضى المؤكدين الذين تم تشخيصهم حتى اليوم في البلدات التي يسكن بها أقل من 5 آلاف مواطن، بلغ 20 إصابة فيما بلغ عدد المتعافين 10.

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