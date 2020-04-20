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سانا: الدفاعات الجوية تتصدّى لهجوم إسرائيلي في حمص

تاريخ النشر: 20/04/2020 - 23:53

سانا: الدفاعات الجوية تتصدّى لهجوم إسرائيلي في حمص
من استهداف سابق لدمشق (أ ب)
عرب ٤٨

تصدّت الدفاعات الجويّة السوريّة، مساء الإثنين، لعدوان إسرائيلي في سماء تدمر، بحسب ما أعلنت وكالة "سانا" الرسميّة للأنباء.

وأضافت الوكالة أنّ هذه الدفاعات أسقطت "عددًا من الصواريخ المعادية"، بينما قالت وسائل إعلام أخرى، موالية للنظام السوريّ، أن الهجوم الإسرائيلي استهدف "نقاطا عسكريّة شمال مطار تدمر".

في السياق، ذكرت مصادر في المعارضة السوريّة أنّ القصف على تدمر استهدف "مواقع إيرانيّة"، وذهبت مصادر أخرى إلى أنه استهدف "اجتماعًا يضم شخصيّات إيرانيّة وسورية".

ومن غير المعروف، أيضًا، الطريقة التي شنّ فيها الهجوم، إن كانت عبر طائرات من سماء لبنان (كما في المرّة الأخيرة التي استهدف فيها مطار الشعيرات، نهاية آذار/ مارس الماضي) أو عبر طائرات مسيّرة (مثلما استهدفت سيارة "حزب الله" الأسبوع الماضي) أو عبر البحر.

ويعود آخر هجوم إسرائيلي على سورية إلى مطلع نيسان/ أبريل الجاري، حيث استهدف طائرات إسرائيلية من فوق لبنان مطار الشعيرات العسكري في حمص.

وأعلن النظام السوري أنه أسقط عددًا من الصواريخ التي أطلقتها الطائرات الإسرائيليّة من فوق العاصمة اللبنانيّة، بيروت، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسميّة "سانا"، بعيد الهجوم، إلا أن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت دمارا في 3 مواقع بالمطار.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت المطار "بأكثر من 8 صواريخ، فيما سمع دوي انفجار ناتج عن محاولة الدفاعات الجوية التصدي لتلك الضربات".


#الدفاعات الجوية
#حمص
#تدمر

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