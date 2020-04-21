الصحة الفلسطينية: 5 إصابات جديدة بكورونا والحصيلة تبلغ 466

أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية، عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، مساء اليوم الثلاثاء، لترتفع حصيلة الإصابات في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967 إلى 466 حالة.

وتوزعت الإصابات الخمس الجديدة بواقع إصابتين في قطاع غزة بين صفوف المستضافين داخل مراكز الحجر الإلزامي للعائدين عبر معبر رفح البري، بالإضافة إلى ثلاث إصابات في كفر عقب شمال القدس المحتلة، بينها إصابة لطفل (6 سنوات).

وسُجلت 317 إصابة في الضفة الغربية، و17 في قطاع غزة، و132 إصابة (حصيلة مبدئية) في الأحياء والبلدات التابعة لمدينة القدس المحتلة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزيرة الصحة التابعة للحكومة الفلسطينية في رام الله، مي كيلة، أن الحالة الصحية لجميع المصابين في مراكز الحجر والعلاج مستقرة، ولا توجد أي حالة داخل العناية المكثفة.

وأشارت إلى أن عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن بلغ نحو 25 ألف فحص، وأن الوزارة باتت تستطيع إجراء 4 آلاف فحص يوميا.

وتمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلية الطواقم الفلسطينية من العمل في القدس الشرقية، وعدم الإفصاح عن الأعداد الدقيقة للمصابين في المدينة المحتلة.

وحول توزيع المصابين حسب الجنس، أوضحت كيلة أن 65% من المصابين ذكور مقابل 35% إناث، أما توزيع حالات الإصابات النشطة جغرافيا، فجاءت محافظة القدس بالمرتبة الأولى بـ255 إصابة، منها 132 إصابة داخل جدار الفصل العنصري في القدس المحتلة، و123 مصابا في ضواحي القدس.

وأمس الإثنين، أقرت الحكومة الفلسطينية، تسهيلات اقتصادية، وأخرى على الحركة والتنقل، بعد مرور 45 يوما على بدء أزمة تفشي فيروس كورونا.

وقال رئيس الحكومة محمد اشتية، في مؤتمر صحافي: "ستتم إعادة تشغيل بعض الأعمال والمنشآت الاقتصادية والمصرفية في 8 محافظات، هي غزة ونابلس وطوباس وقلقيلية وطولكرم وجنين وأريحا وسلفيت، كون حالات الإصابة فيها محدودة جدا".