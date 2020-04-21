الصحة الإسرائيلية: وفيات كورونا ترتفع لـ181 والإصابات 13883

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء، عن وفاة شخصين جراء فيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 181، فيما ارتفع إجمال عدد الإصابات بالفيروس إلى 13883 إصابة.

ووفقا للمعطيات الرسمية الصادرة عن الوزارة، فإن 9072 إصابة وصفت بالطفيفة تخضع للرقابة الصحية في الحجر الفندقي والحجر الصحي المنزلي.

ويرقد في المستشفيات 521 مريضا وصفت غصبتهم بين المتوسطة والخطيرة، من بينهم 113 أشخاص موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي، فيما تماثل 4353 شخصا للشفاء.

وتظهر المعطيات انخفاض بالحالات الخطيرة بنسبة 5.4% لتسجل 142 حالة خطيرة، وانخفاض بالحالات الحرجة بنسبة 0.9%، وارتفاع بنسبة 4.62% في عدد الوفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث سجلت 9 وفيات بينها 4 وفيات سجلت بالساعات الأخيرة.

وكان أحد الضحايا رجل (48 عاما)، يرقد في مستشفى "أيخلوف" في تل أبيب، حيث أخضع للعلاج جراء إصابته بفيروس كورونا، إذا تدهورت حالته الصحية وأقر الطاقم الطبي وفاته، علما أن الشاب معافى وبصحة جدية بشكل عام ولم يعاني من أي أمراض مزمنة.

أما الضحية الثانية، فهي سيدة تبلغ من العمر 57، التي أعلن عن وفاتها في مستشفى "هداسا" بالقدس، حيث خضعت للعلاج بعد إصابتها بفيروس كورونا، علما أنها عانت من أمراض مزمنة.

بينما في المجتمع العربي، توفي مسن من بلدة دير حنا في الجليل متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، حيث سجلت بالبلدة 11 إصابة بالفيروس، وبذلك ترتفع حصيلة وفيات المواطنين العرب جراء كورونا إلى أربع حالات.

ووصل عدد الإصابات في البلدات العربية بفيروس كورونا حتى يوم الإثنين، 606 مصابين بزيادة 27 حالة جديدة وبارتفاع يقدر بـ4.5% مقارنة بمعطيات الأحد، علما أن هذه المعطيات لا تسمل المدن الساحلية والمختلطة.