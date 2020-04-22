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بعد إهمال علاجه: استشهاد الأسير نور البرغوثي في سجن النقب

تاريخ النشر: 22/04/2020 - 09:02

بعد إهمال علاجه: استشهاد الأسير نور البرغوثي في سجن النقب
عرب ٤٨

استشهد الأسير نور البرغوثي (23 عما) في سجن النقب الصحراوي صباح اليوم الأربعاء، حيث عثر عليه داخل زنزانته وهو فاقدا للوعي بعد تدهور حالته الصحية.

وأعلن نادي الأسير عن استشهاد البرغوثي من بلدة عابود برام الله، إثر تعرضه للإغماء الشديد أثناء وجوده بغرفته في قسم 25 بمعتقل النقب الصحراوي، وتأخر سلطات سجون الاحتلال عن إنعاشه لأكثر من نصف ساعة بشكل متعمد.

وحمل نادي الأسير، إدارة سجون الاحتلال، المسؤولية كاملة عن استشهاد الأسير البرغوثي، جراء تقاعسها ومماطلتها المتعمدة في إنقاذ حياته، واستمرارها في تنفيذ سياسة القتل البطيء بجملة من الأدوات الممنهجة.

وكانت حالة من التوتر سادت قسم رقم 25 في سجن النقب منذ ساعات مساء الثلاثاء، عقب سقوط الأسير جابر وفقدانه للوعي، حيث طرق الأسرى على الأبواب وكبروا داخل القسم، وما زال الوضع متوترا.

وارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال إلى 223 شهيدا بعد استشهاد الأسير البرغوثي الذي يقضي محكومية 8 أعوام بعد أن أدين بمقاومة قوات الاحتلال والمستوطنين والضلوع في إطلاق الرصاص ورشق وقات الاحتلال والمستوطنين بالحجارة.

وما تزال سلطات الاحتلال تحتجز 5 جثامين من الأسرى الشهداء، وهم: أنيس دولة الذي اُستشهد في سجن عسقلان عام 1980، وعزيز عويسات الذي اُستشهد عام 2018، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح وثلاثتهم اُستشهدوا خلال العام الماضي.


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