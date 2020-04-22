الصحة الإسرائيلية: 189 حالة وفاة و14498 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الأربعاء، عن تسجيل 5 حالات وفاة و556 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 14498 إصابة من بينها من 189 حالة وفاة.

ووفقًا للمعطيات الرسمية، فإنه "من مجمل الإصابات هناك 8834 وصفت حالتهم بالطفيفة، و119 متوسطة، و141 خطيرة، من بينهم 106 أشخاص موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي، فيما تماثل 5215 شخصًا للشفاء".

ووفقًا للوزارة فإن نسبة الإصابات الخطيرة ارتفعت بنسبة 1.4%، كما سجلت الحالات التي تتطلب وصلها بجهاز التنفس الاصطناعي انخفاضا بنسبة 6.2%، فيما ارتفعت حالات الوفاة من جراء الإصابة بـ"كوفيد 19" بنسبة 1.7%.

ولفتت الوزارة إلى أن 470 مصابًا يتلقون العلاج في المستشفيات، من ضمنهم الحالات الخطيرة والمتوسطة، فيما يخضع 6300 مصابا للعلاج المنزلي، بينما تستقبل الفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا 2178 شخصا، في حين تدرس الطواقم الطبية ملفات 164 مصابا لتحويلهم لمراكز العلاج المناسبة.

كما أفادت الوزارة بأن عدد الفحوصات يوم 20 نيسان/ أبريل الجاري بلغ 13342 فحصا، فيما انخفض أمس الثلاثاء وبلغ 11422 فحصًا.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت في وقت سابق اليوم، فرض الإغلاق المسائي اليومي على جميع المصالح التجارية خلال الأيام العشرة الأولى لشهر رمضان، بحيث تدخل القرارات إلى حيز التنفيذ بدءًا من يوم غد الخميس، حتى الثالث من أيار/ مايو المقبل.

ووفقًا للتعليمات ستغلق المصالح التجارية في البلدات العربية ابتداء من الساعة 18:00 وحتى 03:00 فجرا، ما عدا الصيدليات، وذلك لمنع التجمهرات وللحد من تفشي جائحة كورونا في المجتمع العربي خلال رمضان.