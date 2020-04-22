كفر كنا: إصابتان جديدتان بكورونا

أعلن مجلس كفر كنا المحلي، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة الإجمالية في البلدة إلى 6 حالات.

وأوضح المجلس في بيان صدر عنه أن المصابين هما أب وأبنه، انتقلت إليهما العدوى عبر زملاء لهما من بلدة دير الأسد. وأوضح البيان أن حالة المصابين جيدة.

وأضاف البيان أن المصابين "ملتزمان بالحجر صحي. وقد أفادتنا وزارة الصحة بأن المصابين لم يتواصلا مع أحد خلال الفترة الماضية.

واقتصرت مسارات تنقل المصابين خلال الفترة الماضية "على العمل والبيت"، وفقًا للتحقيق الوبائي الذي أجرته الجهات الرسمية.

وتابع البيان: "نتمنى للأب وابنه الشفاء العاجل. وندعو الجميع لأخذ الحيطة والوقاية والالتزام بالتعليمات لا سيما الجديدة التي تخص شهر رمضان المبارك".

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية قررت إغلاق المصالح التجارية في البلدات العربية ابتداء من يوم غد، الخميس، وحتى يوم الأحد 3 أيار/ مايو المقبل، خلال الفترة بين الساعة 18:00 وحتى 03:00 فجرا، ما عدا الصيدليات وذلك لمنع التجمهرات، وللحد من تفشي جائحة كورونا في المجتمع العربي خلال شهر رمضان.

يشار إلى أن آخر حصيلة صدرت عن الهيئة العربية للطوارئ حول الإصابات بكورونا في البلدات العربية (صباح أول أمس، الإثنين)، بلغت 606 مصابين، فيما تشير الترجيحات إلى أنه تم تسجيل عشرات الإصابات منذ ذلك الحين.