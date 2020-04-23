الصحة الإسرائيلية: وفيات كورونا ترتفع إلى 191 والإصابات 14592

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في البلاد إلى 191 حالة وفاة، وذلك جراء تسجيل وفاتين جديدتين بالفيروس، فيما أرتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 14592 إصابة.

وأظهرت المعطيات أن عدد الإصابات الطفيفة التي وثقت في البلاد بلغت 8819 إصابة، تحظى برعاة ومراقبة طبية من خلال تواجدها بالحجر الفندقي أو الحجر الصحي المنزلي.

ووفقا لمعطيات الوزارة، فقد تم تسجيل 266 إصابة جديدة خلال أقل من 24 ساعة، حيث يرقد في مستشفيات البلاد 136 مريضا وصفت حالتهم بالخطيرة، و122 شخصت إصابتهم بالمتوسطة، بينما 107 أشخاص موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي، فيما تماثل 5334 شخصا للشفاء.

ورغم الارتفاع في الإصابات والوفيات جراء الفيروس بنسبة 2.2%، لكن لوحظ بالـ24 ساعة الأخيرة انخفاض بنسبة المرضى ممن وصفت حالتهم بالخطيرة وكذلك المرضى ممن يتم إيصالهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، علما أن مؤشرات يوم أمس الأربعاء، بخصوص الإصابات والوفيات سجلت ارتفاعا بنسبة 3% إلى 4%.

ووفقا لمعطيات الوزارة، فقد تم الإعلان في مسشتفى "إيخلوف" في تل أبيب عن تسجيل وفاتين جديدتين، مسنة (94 عاما) ومسن (74 عاما، حيث نقلا للمستشفى من بيت للمسنين في رمات غان عقب إصابتهما بفيروس كورونا، علما أنهما عانى من أمراض مزمنة.

وتسبق المعطيات بشأن كورونا، جلسة الحكومة التي تجتمع اليوم الخميس، لبحث إمكانية المزيد من التخفيفات على القيود التي فرضتها للحد من انتشار الفيروس.

إلغاء فحوصات كورونا بسبب خلل بالوحدات المخبرية

إلى ذلك، أعلنت صناديق المرضى في البلاد وبطلب من وزارة الصحة تأجيل فحوصات اكتشاف كورونا التي كانت مقررة اليوم الخميس إلى أجل غير مسمى.

ويأتي إلغاء الفحوصات في أعقاب الخلل الذي تم اكتشافه في الأنابيب والوحدات المخبرية اللازمة لإجراء الفحوصات والتي تم استيرادها مؤخرا من الصين.

وقامت طواقم السكرتاريا في صناديق المرضى بالاتصال بالأعضاء ممن حصلوا على تحويلات طبية لإجراء الفحوصات، على أن يتم مستقبلا الاتصال بهم مجددا لتحديد مواعيد للفحوصات.

وبعد نقل الصلاحيات للأشراف على فحوصات كورونا من مركز نجمة داوود الحمراء، كان من المفروض أن تستقبل اليوم المراكز التابعة لصناديق المرضى في البلاد، آلاف ممن حدد لهم الأدوار لفحوصات اكتشاف كورونا.

تقييدات بالبلدات العربية في رمضان وتخفيف الإجراءات في سوق العمل بالبلاد

ومن المتوقع أن تصادق الحكومة على إجراءات تجيز لرفع المزيد من التقييدات عن سوق العمل والسماح لبعض الأعمال والشركات باستئناف العمل وتخفيف القيود المفروضة على التحرك والتنقل.

وستناقش الحكومة استئناف عمل قطاعات اقتصادية مختلفة، بضمنها صالونات الحلاقة ومحلات بيع الملابس والمشاتل ومعارض السيارات ومحلات الصرافة، على أن يتم في الأسبوع المقبل مناقشة استئناف عمل المؤسسات التعليمية والمدارس والجامعات والكليات على نحو تدريجي.

وأقرت الحكومة، أمس الأربعاء، إغلاق الحوانيت والمصالح التجارية في البلدات العربية خلال شهر رمضان. وسيتم فرض الإغلاق بدءا من الساعة 18:00 ولغاية الساعة 03:00 من فجر اليوم التالي.

ويستثني الإغلاق الصيدليات، على أن تستمر المحلات التجارية بالعمل عن طريق الإرساليات فقط. وتدخل هذه التعليمات حيز التنفيذ بدءًا من مساء اليوم الخميس، حتى الثالث من أيار/ مايو المقبل، على أن يتم بحث تمديدها لاحقا.

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية شددت من إجراءاتها لمواجهة كورونا، في 14 آذار/ مارس الماضي، وفرضت تعليمات أغلقت بموجبها المكاتب والمدارس وأمرت الناس بالبقاء في منازلهم أغلب الأوقات، وتسببت الإجراءات في تضرر الاقتصاد الإسرائيلي ورفعت عدد العاطلين عن العمل إلى مليون و115 ألف وتجاوزت نسبة البطالة الـ25%.