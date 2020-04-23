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تحسن حالة المصابة من دير الأسد بعد إنجابها بعملية قيصرية

تاريخ النشر: 23/04/2020 - 10:57

تحسن حالة المصابة من دير الأسد بعد إنجابها بعملية قيصرية
محطة فحص الكورونا في دير الأسد
عرب ٤٨

طرأ تحسن على صحة الشابة (27 عامًا) من دير الأسد، التي أنجبت، الأسبوع الجاري، خلال عملية قيصرية أجريت لها.

جاء ذلك في بيان أصدره الناطق بلسان مستشفى "زيف" في مدينة صفد، صباح اليوم الخميس.

وأضاف أنه "بعد إخضاعها لتصوير أشعة، تبين أنّ تحسنا طرأ على حالتها الصحية، وتم صباح اليوم فصلها عن جهاز التنفس الاصطناعي، وهي تتنفس من تلقاء نفسها، وتتواصل مع محيطها".

وأشار إلى أنه "في الليلة بين الأحد والإثنين، هذا الأسبوع، بدأت حالة المرأة الصحية بالتدهور، والتي كانت في الأسبوع الـ32 من حملها، وتم إقرار خضوعها لعملية قيصرية، والتي انتهت بولادة طفلها بوزن 2.400 كلغم، والذي تم نقله إلى قسم الخُدج. وكانت بحالة صحية خطيرة، فيما وصفت الحالة الصحية لزوجها الذي يتلقى العلاج في قسم الكورونا في المركز الطبي، بالطفيفة".

جدير بالذكر أنّ العدد الإجمالي لمصابي الكورونا في مستشفى صفد، هم 3 مرضى، بينهم حالة خطيرة، حالة متوسطة وأخرى طفيفة.


#كورونا
#دير الأسد
#فيروس كورونا
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