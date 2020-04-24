الصحة الفلسطينيّة: تسجيل 4 إصابات جديدة بينها طفلان وممرض

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينيّة، ميّ الكيلة، مساء اليوم الجمعة، عن تسجيل 4 إصابات جديدة في الضفة الغربيّة، بينها طفلان وممرض، وفق الإيجاز المسائي للوزارة.

وأوضحت الكيلة خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الجمعة، أنه بتسجيل الإصابات الجديدة ارتفعت عدد الإصابات في فلسطين إلى 484 إصابة.

وذكرت الكيلة أن الإصابات كانت لممرض ثلاثيني من يطا، يعمل بمستشفى المطلع، وإصابة لسيدة عشرينية حامل من الظاهرية عبر زوجها الممرض المصاب بالفيروس، وإصابة في الولجة بمحافظة بيت لحم لطفلة عمرها 12 عاماً، وإصابة في بيرنبالا، شمال غرب القدس، لطفل عمره 12 عاما.

وأشارت إلى تعافي 11 حالة جديدة من فيروس كورونا من مختلف المحافظات، ليرتفع العدد الكلى لحالات الشفاء إلى 103 حالات.

وذكرت الكيلة أن عدد الحالات النشطة، التي ما زالت مصابة، يبلغ 377، كما وارتفع عدد مصابي الكوادر الطبيّة إلى 9 إصابات، ولا تزال الإصابات في صفوف العمال هي حصّة الأسد من مجمل الإصابات، إذ بلغت 75%، كما أن 65% من مجمل الإصابات من الذكور.

وقالت إنه أُجري خلال 24 ساعة الماضية ألف فحص، وسيتم الإعلان عن نتائجها حال صدورها.

ونوهت إلى وجود 12880 في الحجر الصحي المنزلي، و246داخل مراكز العزل والعلاج في الضفة وغزة، و181 في القدس.

وكانت الكيلة، قد أعلنت صباح أمس الخميس، عن تسجيل ست إصابات جديدة بالفيروس، لترتفع الحصيلة الإجمالية حينها للإصابات إلى 480.