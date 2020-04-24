  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الصحة الفلسطينيّة: تسجيل 4 إصابات جديدة بينها طفلان وممرض

تاريخ النشر: 24/04/2020 - 18:23

الصحة الفلسطينيّة: تسجيل 4 إصابات جديدة بينها طفلان وممرض
عمليات تعقيم سابقة بالضفة (أ ب)
عرب ٤٨

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينيّة، ميّ الكيلة، مساء اليوم الجمعة، عن تسجيل 4 إصابات جديدة في الضفة الغربيّة، بينها طفلان وممرض، وفق الإيجاز المسائي للوزارة.

وأوضحت الكيلة خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الجمعة، أنه بتسجيل الإصابات الجديدة ارتفعت عدد الإصابات في فلسطين إلى 484 إصابة.

وذكرت الكيلة أن الإصابات كانت لممرض ثلاثيني من يطا، يعمل بمستشفى المطلع، وإصابة لسيدة عشرينية حامل من الظاهرية عبر زوجها الممرض المصاب بالفيروس، وإصابة في الولجة بمحافظة بيت لحم لطفلة عمرها 12 عاماً، وإصابة في بيرنبالا، شمال غرب القدس، لطفل عمره 12 عاما.

وأشارت إلى تعافي 11 حالة جديدة من فيروس كورونا من مختلف المحافظات، ليرتفع العدد الكلى لحالات الشفاء إلى 103 حالات.

وذكرت الكيلة أن عدد الحالات النشطة، التي ما زالت مصابة، يبلغ 377، كما وارتفع عدد مصابي الكوادر الطبيّة إلى 9 إصابات، ولا تزال الإصابات في صفوف العمال هي حصّة الأسد من مجمل الإصابات، إذ بلغت 75%، كما أن 65% من مجمل الإصابات من الذكور.

وقالت إنه أُجري خلال 24 ساعة الماضية ألف فحص، وسيتم الإعلان عن نتائجها حال صدورها.

ونوهت إلى وجود 12880 في الحجر الصحي المنزلي، و246داخل مراكز العزل والعلاج في الضفة وغزة، و181 في القدس.

وكانت الكيلة، قد أعلنت صباح أمس الخميس، عن تسجيل ست إصابات جديدة بالفيروس، لترتفع الحصيلة الإجمالية حينها للإصابات إلى 480.


#الصحة الفلسطينية
#إصابات
#وفيات
#فيروس كورونا
#مي الكيلة

حوارات

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا
حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا

2020-04-11

حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟
حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟

2020-04-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مخيّم عايدة يُطلق مبادرة "تكية عايدة" في رمضان
مخيّم عايدة يُطلق مبادرة "تكية عايدة" في رمضان

2020-04-24

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق في كفر قدوم
إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق في كفر قدوم

2020-04-24

هنية والنخالة يبحثان تداعيات تشكيل حكومة إسرائيلية
هنية والنخالة يبحثان تداعيات تشكيل حكومة إسرائيلية

2020-04-24

الأكثر قراءة

الأحد المقبل: تخفيف في تقييدات فتح المصالح التجارية

الأحد المقبل: تخفيف في تقييدات فتح المصالح التجارية

2020-04-23
192 وفاة و14803 مُصابين بفيروس كورونا في البلاد

192 وفاة و14803 مُصابين بفيروس كورونا في البلاد

2020-04-23
كورونا في البلدات العربية: 132 إصابة في دير الأسد و72 في أم الفحم و34 في الطيبة

كورونا في البلدات العربية: 132 إصابة في دير الأسد و72 في أم الفحم و34 في الطيبة

2020-04-23
تسهيلات مُرتقبة على قطاعات اقتصادية أخرى

تسهيلات مُرتقبة على قطاعات اقتصادية أخرى

2020-04-23
وزارة التعليم تدرس إعادة المدارس في 3.5 المقبل

وزارة التعليم تدرس إعادة المدارس في 3.5 المقبل

2020-04-23