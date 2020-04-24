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وفاة واحدة بفيروس كورونا في البلاد وتعافي العشرات

تاريخ النشر: 24/04/2020 - 09:08

وفاة واحدة بفيروس كورونا في البلاد وتعافي العشرات
(أ ب)
عرب ٤٨

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد إلى 193، صباح اليوم، الجمعة، أي بارتفاع حالة وفاة واحدة فقط عن الأمس، بينما وصل عدد المصابين إلى 14882.

ومن بين المصابين 107 يخضعون لأجهزة تنفس صناعي دون أي تغيير عن الأمس، بينما ارتفع مجمل عدد المصابين بحالة خطيرة إلى 139، وانخفض عدد المصابين بحالة طفيفة ومتوسطة إلى 8865.

ويخضع 421 للعلاج في المشافي، و6102 للعلاج المنزلي و2501 للعلاج في الفنادق.

وارتفع عدد المتعافين من المعرض إلى 5685، أي بارتفاع 70 شخصًا عن مساء أمس، الخميس.

وتتّجه الحكومة الإسرائيليّة إلى إتاحة تخفيفات إضافيّة على التقييدات التي فرضتها لاحتواء تفشّي فيروس كورونا، منها فتح محلات تجارية وصالونات حلاقة، في حين يدفع مسؤولون في وزارة الصحّة إلى فتح كامل للقطاع التجاري.

ومن المقرّر أن تطبّق الإجراءات الجديدة بدءًا الأحد المقبل، وفقًا لوسائل إعلام إسرائيليّة.

ووفقًا للموقع، فإن الغالبية العظمى من المحلات التجارية المطلة على الشوارع (خارج المجمّعات)، بما في ذلك المطاعم والمقاهي ستعاود فتح أبوابها، على ما يبدو، لكن لن يسمح بأن يتجمّع فيها الزبائن، إنما للبيع وفق صيغة "سفري" (تيك أواي)، بالإضافة إلى فتح محلات بيع الورود والمشاتل والمجوهرات ومحلات الصرافة.

ومن المقرّر كذلك أن تعاود صالونات الحلاقة استقبال زبائنها وفق قواعد ستُحدّد لاحقًا، مع الإعلان عن القرارات الجديدة.

في السياق، قال وزارة التعليم إنها "جاهزة للعودة إلى التعليم فور انتهاء عطلة ’الاستقلال’ لرياض الأطفال والتلاميذ حتى الصف الثالث".


#فيروس كورونا
#إسرائيل
#وفيات كورونا
#مرضى كورونا

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