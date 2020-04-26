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الصحة الإسرائيلية: وفيات كورونا 199 والإصابات ترتفع لـ15398

تاريخ النشر: 26/04/2020 - 09:41

الصحة الإسرائيلية: وفيات كورونا 199 والإصابات ترتفع لـ15398
ارتفاع متواصل بالإصابات بكورونا (الصحة)
عرب ٤٨

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد لتصل إلى 15398 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 199.

ووفقا لمعيطات وزارة الصحة، فقد وصفت 8372 بالطفيفة، حيث تخضع للرقابة الصحية في الحجر الصحي المنزل والحجر الفندقي.

ويرقد في المستشفيات بالبلاد، 403 مريضا بحالة بين المتوسطة والخطيرة بينهم 100 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي، بينما تماثل 6602 شخصا للشفاء.

وسجل ارتفاعا بنسبة 1.54% بالحالات الخطيرة، حيث يرقد 132 مريضا بالمستشفيات في حالات خطيرة، بينما عدد الوفيات سجل ارتفاعا بنسبة 0.51%، فيما لوحظ تراجعا بالإصابات الطفيفة والمتوسطة بنسب تتراوح بين 2% إلى 5%.

وتأتي هذه المعطيات، في الوقت الذي استأنفت صباح اليوم الأحد، قطاعات اقتصادية وتجارية أخرى في البلاد، عملها، بموجب قرار سابق للحكومة التي تجتمع في وقت لاحق اليوم للمصادقة على عودة متدرجة للمدارس منذ بداية الأسبوع المقبل.

وبموجب التسهيلات سيمسح للعديد من المحلات التجارية العودة لمزاولها عملها مع التقييدات التي حددتها وزارة الصحة الإسرائيلية، ومن أبرز القطاعات والمحلات التجارية التي ستستأنف عملها اليوم: صالونات الحلاقة ومحلات بيع الملابس والمشاتل ومعارض السيارات ومحلات الصرافة.

إلى ذلك، تبحث الحكومة عودة عمل المؤسسات التعليمية واستقبال الطلاب، بناء على المخطط الذي وضعه وزير التعليم، رافي بيرتس، والذي ينص على عودة عمل المدارس تدريجيا بدءا من يوم الأحد الثالث من أيار/ مايو المقبل.


#وزارة الصحة
#كورونا في إسرائيل
#فيروس كورونا
#وفيات
#إصابات

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