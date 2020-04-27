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أطباء سلوان: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

تاريخ النشر: 27/04/2020 - 23:15

أطباء سلوان: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا
عرب ٤٨

أعلنت صفحة أطباء سلوان على موقع "فيسبوك"، مساء اليوم الإثنين، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، في بلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة.

وأكدت الصفة التي أقيمت بمبادرة مجموعة من أطباء سلوان، أن الإصابتين الجديدتين سجلتا فيحي الثوري (أبو ثور) في البلدة.

ولفتت الصفحة إلى أن عدد الفحوصات التي أجرت حصرًا في عيادة صندوق المرضى "كلاليت" في القدس المحتلة وصلت إلى 676 فحصًا، أظهرت إصابة 121 شخصا بكورونا المستجد.

وأكدت الصفحة أن حالات التعافي وصلت إلى 23، ليستقر عدد المصابين إلى 98 شخصا؛ فيما يمكث في العزل الصحي الإجباري لمخالطتهم مصابين، 859 شخصًا.

وسُجلت حالتا وفاة في المدينة المقدس من جراء الإصابة بالفيروس. وبينما يتلقى 6 مصابين العلاج في المستشفى، سُجلت 7 إصابات جديدة.


#أطباء سلوان
#فيروس كورونا
#بلدة سلوان

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