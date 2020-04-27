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الصحة الإسرائيلية: 204 وفيات و15555 إصابة بفيروس كورونا

تاريخ النشر: 27/04/2020 - 21:24

الصحة الإسرائيلية: 204 وفيات و15555 إصابة بفيروس كورونا
(أرشيفية - أ ف ب)
عرب ٤٨

أعلنت وزارة الصحية الإسرائيلية، مساء اليوم، الإثنين، عن تسجيل 3 حالات وفاة و112 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 15555 إصابة من بينها 204 حالات وفاة.

وأوضحت الوزارة في حصيلتها المسائية حول انتشار فيروس "كوفيد 19" في البلاد، أنه من بين الإصابات وصفت حالة 7947 مريضًا بالطيفية، بالإضافة إلى 78 حالة متوسطة و126 حالة خطيرة.

ولفتت الوزارة إلى أن عدد الحالات التي تم وصلها بجهاز التنفس الاصطناعي بلغت 96 حالة، فيما تماثل 7200 مريض للشفاء.

ويستدل من البيانات الرسمية، تباطؤ في وتيرة انتشار فيروس "كوفيد 19"، إذ انخفضت الإصابات الطفيفة خلال الساعات الـ24 الماضية بنسبة 4.21% وانخفضت الإصابات المتوسطة بنسبة 4.88%.

وتراجعت الإصابات الخطيرة خلال الساعات الـ24 الأخيرة بنسبة 5.26%، كما انخفض عدد الإصابات الخطيرة التي تحتاج إلى جهاز تنفس اصطناعي بنسبة 3.03%، بينما ارتفعت نسبة الوفيات بـ1.49%.

وأوضحت الوزارة أن 362 مصابًا يتلقون العلاج في المستشفيات، من ضمنهم الحالات الخطيرة والمتوسطة. بينما يخضع 5190 مصابا للعلاج المنزلي، بينما تستقبل الفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا 1756 شخصا، في حين تدرس الطواقم الطبية ملفات 843 مصابًا.

وإذا ما تواصل تسجيل نسب منخفضة، زم الحكومة الإسرائيلية إقرار مزيد من التسهيلات في إطار تخفيف القيود التي فرضتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتعتزم الحكومة الإسرائيلية، خلال الأيام المقبلة، إلغاء القيد الذي يحد حركة المواطنين إلا في محيط 100 متر من موقع سكنهم، ومن المتوقع أن يدخل هذا الإجراء إلى حيّز التنفيذ بعد ما يسمى "يوم استقلال إسرائيل"، يوم الخميس المقبل.

وفي ما يتعلق بقطاع السياحة، قررت الحكومة السماح باستئناف عمل غرف النقاهة السياحية بدء من يوم الأحد الثالث من أيار/ مايو المقبل، ذلك بالإضافة إلى سماح عمل الفنادق، على أن تستقبل زبائنها في هذه المرحلة في الطابق الأرضي فقط.

يأتي ذلك بعد المصادقة المبدئية على مخطط وزارة التعليم الإسرائيلية حول بدء عودة المؤسسات التعليمية إلى العمل، بدءًا من يوم الخميس المقبل، على أن تقر الحكومة القرار بشكل نهائي في جلسة تعقد يوم الجمعة المقبل، بناء على تطور انتشار الوباء.


#فيروس كورونا
#وزارة الصحة الإسرائيلية

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